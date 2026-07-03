Paco Roncero, protagonista este sábado en ‘Un café en las alturas’

Tras la entrevista la semana pasada con el expolítico y profesor de la UFV, Tomás Gómez, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para el cocinero Paco Roncero.

Considerado una de las figuras más relevantes de la alta cocina española contemporánea, Paco Roncero pertenece a una generación de chefs que han afianzado una idea innovadora de la alta cocina basada en la investigación y la puesta en escena.

Antes de convertirse en uno de los nombres más visibles de la vanguardia, Roncero pasó por cocinas de referencia como Zalacaín y el Hotel Ritz. Pero el gran hito en su carrera llega en 1991, cuando se incorpora a las cocinas del Casino de Madrid. Desde entonces ese emblemático edificio de la calle Alcalá es su territorio profesional y emocional. Paco Roncero Restaurante cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

Sector competitivo

Paco Roncero hablará en Un café en las alturas de las cualidades que ha de reunir un gran cocinero, de la disciplina y la creatividad como ingredientes esenciales en plato del éxito, y de la importancia de mantener una identidad propia en un sector cada vez más competitivo.

La conversación permitirá profundizar en su propuesta culinaria, marcada por la innovación, la técnica y el respeto a la tradición. Paco Roncero dará su opinión sobre el lugar que ocupa hoy la gastronomía en nuestras vidas, sobre el papel que ejercen los grandes cocineros como figuras públicas y sobre la creciente importancia de la cocina como expresión cultural y experiencia sensorial.

Tras Tomás Gómez

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al que fuera candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre, Tomás Gómez, donde aseguró que no le mueve una herida personal por su destitución –"Hace mucho que pasó"–, pero se mostró muy dolido por lo que, en su opinión, Sánchez ha hecho con el PSOE: "Al Partido Socialista solo le queda la marca; con Pedro Sánchez se ha vaciado absolutamente de contenido socialdemócrata y llenado de populismo de izquierdas".

Y va más allá al afirmar que "en el PSOE no hay democracia interna" porque "Sánchez se ha convertido en un pequeño autócrata". Su liderazgo, viene a decir, es personalista: “Pedro Sánchez se ha convertido en un obseso del poder en el que todo aquel, ya no que discrepa, sino que sencillamente no tiene una adhesión automática y absoluta, lo elimina. Fíjese en Juan Lobato en la Federación Socialista Madrileña hace unos meses".

Gómez aseguró, además, que los socialistas críticos con el sanchismo están en contacto: "Jordi Sevilla no quiere nada personalmente, pero sí está intentando coser todas esas discrepancias internas". Afirmó que "hay una masa crítica con gente muy destacada, que además opina; otra cosa -lamenta- es que el poder absolutista de Pedro Sánchez cercene de raíz cualquier intento".

Y cuando, frente a Un café en las alturas, señaló, en lo positivo, "determinadas políticas sociales (del Gobierno), como lo que tiene que ver con las pensiones", terminó también viendo el lado más interesado de Sánchez: "Hace todo por motivos puramente tácticos electorales; sus cuentas son… diez millones y medio de pensionistas y tres millones y medio de funcionarios, pues voy a cuidar a los pensionistas y a los funcionarios porque, con que me vote el 40%, me aseguro 105 diputados. Eso no es ejercer política en valores".

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Se mostró sin pelos en la lengua cuando reflexiona sobre algunos de los casos judiciales que cercan al Ejecutivo. Tomás Gómez atribuye a Sánchez toda la responsabilidad política en los casos de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán: "Le puedo asegurar que en política el número uno decide quién es el número dos".