Quién es Silvia López Quivira, la 'desconocida' abogada que quiere enfrentarse a Óscar López en las primarias del PSOE-M

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid Silvia López Quivira son oficialmente precandidatos para las primarias que decidirán al líder de la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

Así lo ha anunciado este viernes la Comisión Regional de Ética del partido, desde donde también se ha dado el visto bueno a que la actual portavoz del PSOE-M en el ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, y la concejala Enma López sean precandidatas a las primarias para ser cabeza de lista en las elecciones municipales en la capital del próximo año.

El plazo de presentación de precandidaturas ha terminado hoy tras abrirse el jueves. De acuerdo con el calendario, la recogida de avales tendrá lugar entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18, y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.

¿Quién es Silvia López?

Silvia López Quivira es abogada gerente y cuenta con una amplia trayectoria en distintas ramas del Derecho, especialmente en el ámbito laboral y social, administrativo, contencioso, militar, de familia, arrendamientos, propiedad horizontal, procedimientos concursales y monitorios, así como en administración de fincas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López / Carlos Luján - Europa Press

Ha sido letrada del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid y actualmente dirige las áreas laboral y social, administrativa y militar, además de arrendamientos y propiedad horizontal, dentro de su despacho. En el ámbito del derecho militar, ha participado en reuniones con diferentes grupos políticos para la elaboración de la Ley de la Carrera Militar y trabaja en asuntos vinculados a asociaciones de la Guardia Real, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

También ha intervenido en procedimientos de regulación de empleo, conflictos colectivos e inspecciones de trabajo, colaborando con sindicatos y asociaciones empresariales. Además, está especializada en procedimientos frente a la Seguridad Social y lleva asuntos relacionados con comunidades de propietarios.

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Antes de su etapa actual, desarrolló su actividad profesional como pasante y abogada generalista en Palacín y Cavanna Abogados. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.