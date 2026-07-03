AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ortega Smith pasará este viernes a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid
El presidente del Pleno dictará la resolución tras recibir el auto judicial que rechaza las medidas cautelares solicitadas por el hasta ahora portavoz de Vox contra su expulsión del partido
El hasta ahora portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, pasará este viernes a ser concejal no adscrito después de que hayan sido rechazadas sus medidas cautelares contra la expulsión acordada por la dirección nacional del partido.
Así lo ha confirmado el presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, en declaraciones a los medios tras el acto de incorporación de 60 bomberos conductores al Cuerpo municipal.
“Ayer recibimos por la tarde el auto del juez en el que suspendía las medidas cautelares. A partir de ahí, pues le pido un informe al secretario general del Pleno y con ese informe dictaré una resolución”, ha explicado Fanjul.
Si todo sigue su curso, la previsión es que este cambio en la situación administrativa de Ortega Smith llegue a lo largo de este mismo viernes. “Si se cumple todo lo previsto, el señor Ortega pasará a concejal no adscrito en el día de hoy”, ha señalado el presidente del hemiciclo.
La decisión implica que Ortega Smith dejará de formar parte de manera oficial del Grupo Municipal de Vox en el Consistorio madrileño y continuará ejerciendo su acta como edil fuera de los grupos políticos representados en el Pleno.
Este paso llega después de meses de enfrentamiento entre Ortega Smith y la dirección nacional de Vox. El conflicto se agravó cuando el Comité Ejecutivo Nacional acordó el 12 de febrero relevarle de la portavocía municipal y designar en su lugar a Arantxa Cabello, una decisión que el edil rechazó acatar y que derivó en su suspensión de militancia. En los meses previos, el partido ya le había apartado de responsabilidades orgánicas y parlamentarias, incluida la portavocía adjunta en el Congreso y su puesto en la cúpula nacional.
La crisis tuvo también traducción directa en Cibeles, donde el grupo municipal quedó dividido entre los concejales afines a Ortega Smith y los alineados con la dirección de Vox. La Secretaría General del Pleno mantuvo inicialmente la estructura del grupo al considerar que la expulsión debía ser definitiva para convertir a un edil en no adscrito, pero Vox confirmó en abril la expulsión de Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo tras desestimar sus recursos internos.
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Almeida anuncia más de 2.000 nuevas plazas para Policía, Bomberos y Samur, y un centro integral de emergencias en Hortaleza
- El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año