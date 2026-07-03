Ortega Smith pasará este viernes a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid

El hasta ahora portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, pasará este viernes a ser concejal no adscrito después de que hayan sido rechazadas sus medidas cautelares contra la expulsión acordada por la dirección nacional del partido.

Así lo ha confirmado el presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, en declaraciones a los medios tras el acto de incorporación de 60 bomberos conductores al Cuerpo municipal.

“Ayer recibimos por la tarde el auto del juez en el que suspendía las medidas cautelares. A partir de ahí, pues le pido un informe al secretario general del Pleno y con ese informe dictaré una resolución”, ha explicado Fanjul.

Si todo sigue su curso, la previsión es que este cambio en la situación administrativa de Ortega Smith llegue a lo largo de este mismo viernes. “Si se cumple todo lo previsto, el señor Ortega pasará a concejal no adscrito en el día de hoy”, ha señalado el presidente del hemiciclo.

La decisión implica que Ortega Smith dejará de formar parte de manera oficial del Grupo Municipal de Vox en el Consistorio madrileño y continuará ejerciendo su acta como edil fuera de los grupos políticos representados en el Pleno.

Este paso llega después de meses de enfrentamiento entre Ortega Smith y la dirección nacional de Vox. El conflicto se agravó cuando el Comité Ejecutivo Nacional acordó el 12 de febrero relevarle de la portavocía municipal y designar en su lugar a Arantxa Cabello, una decisión que el edil rechazó acatar y que derivó en su suspensión de militancia. En los meses previos, el partido ya le había apartado de responsabilidades orgánicas y parlamentarias, incluida la portavocía adjunta en el Congreso y su puesto en la cúpula nacional.

La crisis tuvo también traducción directa en Cibeles, donde el grupo municipal quedó dividido entre los concejales afines a Ortega Smith y los alineados con la dirección de Vox. La Secretaría General del Pleno mantuvo inicialmente la estructura del grupo al considerar que la expulsión debía ser definitiva para convertir a un edil en no adscrito, pero Vox confirmó en abril la expulsión de Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo tras desestimar sus recursos internos.