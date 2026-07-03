El MUNCYT de Alcobendas dedica su nueva exposición al gran trío de eclipses solares

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), ubicado en Alcobendas, ha inaugurado la exposición temporal 'El gran trío de eclipses en España 2026-2027-2028'. Esta muestra llega en un momento clave, a pocas semanas de que la Península Ibérica sea testigo de un fenómeno astronómico extraordinario y poco frecuente: la sucesión de tres eclipses solares consecutivos en apenas tres años.

Un evento astronómico histórico en España

La exposición pone el foco en la relevancia científica de este trienio, que comenzará el próximo 12 de agosto de 2026 con un eclipse total de sol. Este acontecimiento es especialmente destacado, ya que España no ha podido disfrutar de un fenómeno de esta magnitud desde hace más de un siglo. La muestra analiza la naturaleza de estos eventos, dos totales y uno anular, ofreciendo las claves sobre cómo se producen, cómo pueden predecirse con exactitud y cuál es la base científica que los hace posibles.

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El recorrido se articula a través de imágenes de gran formato del Sol y de eclipses históricos, apoyadas por paneles divulgativos e ilustraciones que permiten al visitante descubrir el suceso desde una perspectiva tanto científica como cultural. Además de explicar desde qué puntos de España serán visibles los eclipses, el MUNCYT explora cómo estos fenómenos han influido en la historia del arte a lo largo de los siglos y cómo pueden observarse en otros planetas del sistema solar. Esta exposición se presenta como una parada obligatoria para los entusiastas de la astronomía y para quienes deseen comprender uno de los eventos naturales más impactantes que se vivirán en nuestro país próximamente.