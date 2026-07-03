Confirmado por investigadores: unos minutos en el museo bajan el mismo estrés que cinco horas de descanso

Media hora entre los pasillos de una galería de arte o de un museo, entre tantas opciones que tiene Madrid para ello, puede ayudar al manejo del estrés como lo harían cinco horas de descanso, lo que convierte al arte en una alternativa para mejorar la salud mental, una excusa para salir de casa o complementar el paseo después de almuerzo. Todos conocen El Prado o habrán escuchado de la reapertura del Palacio de Velázquez, pero las posibilidades en una ciudad tan grande como la capital van mucho más allá y muchas veces son gratuitas.

¿Dónde dar ese paseo antiestrés en Madrid gratis?

Algunos recintos siempre mantienen su programación gratuita, y que en marco del PHotoESPAÑA 2026 han destinado varias exposiciones a la fotografía. Tal es el caso del Espacio Fundación Telefónica, que ahora presenta 'Revolución cuántica' junto a 'Bunny. Talia Chetrit' y 'Robert Frank y Los Americanos' en sus tres plantas. Cualquier aficionado al arte habrá escuchado de Sala Canal Isabel II, donde actualmente se puede visitar 'Ana Locking', o de Sala Alcalá 31 con 'Mitologías modernas, Ouka Lele & Co', así como .

CentroCentro, es otro gran conocido por su diversidad de exposiciones, que van desde un viaje nostálgico de la mano de 'Madrid Colecciona' hasta una exploración de las migraciones en medio de un sistema capitalista con 'Avelino Sala, la tempestad', con una parada en el medio gracias a 'Miluca Sanz, estratos, la inmortalidad de lo efímero'. Para los que les llame la atención espacios más latinoamericanos, sin duda el lugar es Casa América, que trae la exposición fotográfica 'American Latinos 1935-1945', así como Casa de México con 'México 86. El mundo unido por un balón'.

Pero los museos más 'mainstream' de la capital, también con entrada gratuita, quizá sean el Museo Nacional de Artes Decorativas, que ahora acoge 'Las ingenierías domésticas y la revolución en la cocina', el Museo Casa de la Moneda, Museo de Historia de Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, entre muchos más.

Otra opción es adentrarse en el mundo de Dorothy Iannone, la artista y poeta reconocida por la exploración de la sexualidad, el amor y el cuerpo femenino en su obra, en CA2M. Pero para quienes busquen un toque diferente, siempre está Casa Árabe, que celebra 20 años en funcionamiento con 'Tiempo Juntos'.

Baño de museo

Los investigadores ya le han puesto nombre a este fenómeno: el "baño de museo", inspirado en el "baño del bosque" japonés, que sostiene que entrar a un museo no es solo mirar arte, sino que también tiene un efecto sobre el estrés, la presión e incluso la ansiedad.

De esta forma, las autoras de la investigación, Angela Clow y Cathrine Fredhoi, quienes formaban parte del Departamento de Psicología de la universidad británica Westminster, encontraron en 2006 que 28 oficinistas de Londres bajaron sus niveles de cortisol (la hormona del estrés) después de pasar 35 minutos en una galería, específicamente al mediodía en su hora de comer. El estudio publicado en Journal of holistic healthcare, estima que este descenso sería equivalente al que hubieran tenido como resultado de cinco horas de descanso.

No obstante, hay algunas discrepancias con el tiempo necesario. El investigador japonés, Izumi Ogata, concluyó que 10 minutos bastan para conseguir este efecto. Para ello, estudió 36 museos (de arte, historia o naturaleza) y más de 300 personas, algunas aficionadas a estos espacios y otras que no lo son tanto.

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Además, en Canadá, estas visitas hacen parte del recetario de los médicos desde 2018, para acompañar sus tratamientos. Esta tendencia la comparten ciudades como Bruselas (en 2022), al ver el impacto sobre pacientes con ansiedad y depresión. En esa línea, Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que la cultura trabaje en conjunto con la salud, lo cual podría ser especialmente beneficioso en aspectos de la salud pública, como el envejecimiento, el aislamiento y la soledad.