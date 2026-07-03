Maroto recoge el guante de Enma López y oficializa su candidatura a la primarias del PSOE para volver a disputar Madrid

Reyes Maroto ya está oficialmente en la carrera para volver a ser candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid. La actual secretaria general y portavoz del PSOE en Cibeles ha presentado este viernes su candidatura a las primarias, un día después de que lo hiciera la que será su rival, Enma López, con un mensaje de continuidad, apelando a la militancia para culminar en 2027 el proyecto que inició en las elecciones municipales de 2023.

El movimiento termina de certificar el pulso interno en el PSOE madrileño. Antes de medirse en las urnas con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Maroto tendrá que jugarse las castañas con López, cuyo sorpresivo anuncio de querer disputar la alcaldía ha roto la tranquilidad con la que la portavoz afrontaba su segundo intento de auparse a la alcaldía.

Desde la Plaza de la Villa, arropada por la mayoría de concejales del Grupo Municipal Socialista y por militantes, Maroto ha defendido que da este paso por “compromiso, constancia y confianza”, las tres señas de identidad sobre las que quiere construir su candidatura. “Mi sitio está en Madrid”, ha subrayado la exministra, que ha insistido en que en política “es importante cumplir la palabra dada” porque eso “genera confianza” y “refuerza” tanto a la persona como al proyecto político.

Maroto ha reivindicado que en 2023 se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a “liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid”. Ahora, sostiene que ese proyecto debe tener continuidad y que el PSOE no puede “empezar de cero cada cuatro años”, en clara alusión a su rival directa.

“Lo hemos hecho con constancia, con dedicación y trabajando en un proyecto colectivo, y es este proyecto colectivo el que yo quiero seguir liderando”, ha afirmado. La portavoz municipal ha defendido que durante estos tres años el PSOE ha trabajado “en las calles, en los barrios, con las asociaciones vecinales” y reforzando las agrupaciones para construir “una alternativa real de cambio”.

López ha justificado su candidatura por la necesidad de "volver a ilusionarse" y las “ganas de cambio” entre los votantes progresistas. Maroto, por su parte, ha evitado crgar tintas y ha asegurado que afronta las primarias “con mucha serenidad”. “El trabajo está hecho, confío en este proyecto, en el equipo que ha trabajado estos años y también en los militantes de base, que desde las agrupaciones han hecho que este proyecto sea posible”, ha señalado.

Por lo que respecta al contenido político de su propuesta, Maroto ha situado la vivienda, la emergencia climática y el reequilibrio territorial de los barrios como ejes de su programa. La dirigente socialista ha denunciado el “abandono” de distintos distritos y ha defendido que Madrid necesita una nueva etapa frente a un Gobierno municipal del PP al que acusa de vivir “de espaldas a la ciudadanía”.

El calendario interno arranca de inmediato. Este viernes concluye el plazo para presentar candidaturas y, entre el 4 y el 11 de julio, se abrirá la recogida de avales. Después llegará la campaña de información, prevista entre el 12 y el 18 de julio. La primera vuelta de la votación será el domingo 19 y, si ningún aspirante logra imponerse con claridad, la segunda vuelta se celebrará el domingo 26 de julio.