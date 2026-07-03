EXCURSIÓN
El Tren de la Lavanda vuelve a conectar Madrid con los campos de Brihuega este verano
La iniciativa de Renfe y Turismo de Castilla-La Mancha ofrecerá dos jornadas para disfrutar de los campos morados a menos de una hora de la capital
EP
La magia de la floración de la lavanda vuelve a estar al alcance de los madrileños. Renfe, en colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, ha anunciado una nueva edición del tradicional Tren de la Lavanda, una escapada turística que conecta Madrid con Guadalajara para visitar los espectaculares campos de Brihuega, uno de los destinos naturales más virales y visitados del verano.
Fechas y horarios de salida desde Madrid
El servicio especial operará únicamente durante dos jornadas: el 9 y el 16 de julio. El itinerario está diseñado para aprovechar al máximo el día, con salidas desde las principales estaciones de la capital: el tren partirá de Madrid Atocha Cercanías a las 09:42 horas, realizará una parada en Madrid Chamartín-Clara Campoamor a las 09:58 horas y llegará a Guadalajara a las 10:35 horas. El tren de regreso partirá desde Guadalajara a las 21:50 horas, con llegada prevista a Madrid Chamartín a las 22:27 horas y a la estación de Atocha Cercanías a las 22:43 horas.
Qué incluye el billete y precio
El Tren de la Lavanda no es solo un medio de transporte, sino una experiencia temática completa. El precio del billete, fijado en 50 euros para adultos y 20 euros para menores de 14 años, incluye el desplazamiento en tren hasta Guadalajara y el traslado en autobús hasta Brihuega, una visita guiada por el casco histórico de la localidad, un recorrido por los campos de lavanda en plena floración y la entrada a la destilería de aceites esenciales Jardín de la Alcarría. Los menores de 4 años que no ocupen asiento pueden viajar gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto, siendo necesario solicitar su pase sin coste y con un máximo de un niño por cada billete de pago. Esta propuesta se consolida como uno de los planes estrella del verano para quienes buscan una experiencia de naturaleza y turismo cultural a menos de una hora de Madrid.
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