PLANES
Torrejón de Ardoz: guía completa de los conciertos y espectáculos gratuitos en el Parque Europa
El Teatro Griego será el escenario principal de espectáculos de agua, luz y sonido los fines de semana, además del VII Festival Nacional de Bandas
EP
El Parque Europa de Torrejón de Ardoz vuelve a consolidarse este verano como uno de los grandes referentes de ocio gratuito en la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento ha anunciado una completa programación que combina espectáculos audiovisuales de agua, luz y sonido con el esperado VII Festival Nacional de Bandas, ambos con el Teatro Griego como escenario principal.
Magia nocturna: agua, luz y sonido
Hasta el próximo 27 de septiembre, las noches de los fines de semana ofrecerán propuestas inmersivas para todos los gustos. Cada función comenzará a las 22:30 horas, con capacidad para cerca de 700 espectadores. La programación semanal incluye el espectáculo Happines los viernes, una nueva producción inédita inspirada en Eurovisión los sábados, y el show Locos x los 80 los domingos.
VII Festival Nacional de Bandas: música en directo
Además de los espectáculos audiovisuales, este sábado arranca el VII Festival Nacional de Bandas, que llevará música en directo al Teatro Griego a partir de las 21:00 horas. El ciclo, también de entrada gratuita, comienza este 4 de julio con la Banda Municipal de Música de Torrejón de Ardoz, seguida por las actuaciones de la Banda del Centro Instructivo Musical de Alfafar el 11 de julio, la Unión Musical Santa Cecilia de Dosbarrios el 18 de julio y la Banda Llevant Academy de Zaragoza el 25 de julio. Con esta programación, el Ayuntamiento busca acercar la cultura de calidad a vecinos y visitantes, aprovechando el entorno privilegiado del Parque Europa para ofrecer noches inolvidables.
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