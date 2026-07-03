La gira de Bad Bunny disparó un 14,7% la demanda de vuelos a Madrid

La gira europea de Bad Bunny ha tenido un impacto directo en el sector turístico madrileño, generando 3,9 millones de reservas de vuelos con destino a la capital y un incremento del 14,7% en la demanda, según el último informe de RateGain Travel Technologies.

Mientras que plazas como Bruselas o Estocolmo experimentaron subidas más acusadas, Madrid se ha consolidado como un destino clave que, a diferencia de Londres o París —donde la demanda cayó más de un 20%—, ha logrado atraer un flujo constante de visitantes. El 62% de estos desplazamientos tuvieron su origen en Europa, seguidos por un 18,1% desde Latinoamérica y un 1% desde el Caribe, evidenciando el fuerte poder de convocatoria del artista en su mercado natural.

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Madrid frente a la planificación anticipada

El estudio arroja un dato revelador sobre el comportamiento del turista que elige Madrid: a diferencia del viajero de Londres o París, que tiende a planificar con gran antelación, el público de la capital destaca por un volumen mayor de reservas a corto plazo. Óscar Ganuza, vicepresidente sénior de Revenue para Europa en RateGain, subraya que este comportamiento confirma una tendencia estructural: los grandes eventos ya no generan solo picos aislados, sino que reconfiguran los flujos turísticos. En el caso de Madrid, esta dinámica refuerza la tesis de que una programación cultural continuada resulta vital para mantener el interés del mercado y estabilizar la demanda turística durante periodos más prolongados.