PAU 2026
Filtrado el examen de Biología de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid: ¿cuántas preguntas habrías podido responder?
El examen de Biología cerraba junto a la prueba de Dibujo Técnico la última jornada de los examenes extraordinarios de la PAU en Madrid a falta de las posibles coincidencias o incidencias
Tras superar los exámenes de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales a lo largo de la mañana, el pasado jueves los estudiantes madrileños hacían frente a la optativa de Biología en las diferentes universidades de la comunidad de 16:00 a 17:30 horas de la tarde.
Esta prueba junto al examen de Dibujo Técnico marcaba el final de las pruebas extraordinarias de la PAU en Madrid donde miles de estudiantes han tratado de superar las asignaturas pendientes o mejorar sus notas de cara a las listas de acceso para la universidad.
¿Que ha caído en el examen extraordinario de Biología?
El examen de Biología es uno de los exámenes más temidos por los estudiantes del itinerario de Ciencias debido a la cantidad y complejidad de su temario que abarca cinco grandes bloques: la base molecular y fisicoquímica de la vida, la biología celular, el metabolismo, la genética molecular y su evolución, así como los microorganismos, la inmunología y la biotecnología.
Además, en esta prueba los estudiantes no solo han de memorizar el contenido, sino que se les requiere ser capaz de conectar bloques, aplicar la teoría a fenómenos prácticos y explicar sus respuestas haciendo uso de un vocabulario científico. Y tú, ¿serías capaz de responder las preguntas?
Aunque este examen marca el final de las pruebas extraordinarias en la Comunidad de Madrid cerrando el ciclo de la PAU 2026, desde las universidades han reservado la jornada de este viernes para subsanaciones ante posibles coincidencias e incidencias, posibilitando realizar los exámenes a aquellos alumnos cuyos exámenes se superpusieran en horario.
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Almeida anuncia más de 2.000 nuevas plazas para Policía, Bomberos y Samur, y un centro integral de emergencias en Hortaleza
- El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año