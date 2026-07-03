Filtrado el examen de Biología de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid: ¿cuántas preguntas habrías podido responder?

Tras superar los exámenes de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales a lo largo de la mañana, el pasado jueves los estudiantes madrileños hacían frente a la optativa de Biología en las diferentes universidades de la comunidad de 16:00 a 17:30 horas de la tarde.

Esta prueba junto al examen de Dibujo Técnico marcaba el final de las pruebas extraordinarias de la PAU en Madrid donde miles de estudiantes han tratado de superar las asignaturas pendientes o mejorar sus notas de cara a las listas de acceso para la universidad.

¿Que ha caído en el examen extraordinario de Biología?

El examen de Biología es uno de los exámenes más temidos por los estudiantes del itinerario de Ciencias debido a la cantidad y complejidad de su temario que abarca cinco grandes bloques: la base molecular y fisicoquímica de la vida, la biología celular, el metabolismo, la genética molecular y su evolución, así como los microorganismos, la inmunología y la biotecnología.

Además, en esta prueba los estudiantes no solo han de memorizar el contenido, sino que se les requiere ser capaz de conectar bloques, aplicar la teoría a fenómenos prácticos y explicar sus respuestas haciendo uso de un vocabulario científico. Y tú, ¿serías capaz de responder las preguntas?

Examen de Biología de la convocatoria extraordinaria de la PAU en Madrid / UCM

Examen de Biología de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid / UCM

Aunque este examen marca el final de las pruebas extraordinarias en la Comunidad de Madrid cerrando el ciclo de la PAU 2026, desde las universidades han reservado la jornada de este viernes para subsanaciones ante posibles coincidencias e incidencias, posibilitando realizar los exámenes a aquellos alumnos cuyos exámenes se superpusieran en horario.