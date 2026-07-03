Katy Perry, The Offspring y Amaia convierten Río Babel en el gran festival del verano madrileño

Rivas-Vaciamadrid sube el volumen este verano con el regreso del festival Río Babel. Durante todo el fin de semana, del 3 al 5 de julio, el Auditorio Miguel Ríos cambiará la calma habitual por tres jornadas de conciertos, mezcla de acentos y grandes nombres: Katy Perry, The Offspring, Amaia, Molotov, Bomba Estéreo, La M.O.D.A. o Ultraligera figuran entre los reclamos de un cartel pensado para saltar del pop global al rock, de la canción española a los ritmos latinoamericanos, sin perder el pulso del directo.

El festival mantiene su carácter mestizo, con una programación que cruza pop global, punk-rock, ritmos latinoamericanos, canción española y propuestas de gran formato. El resultado es un fin de semana pensado para públicos distintos, pero unidos por la música en directo.

Un cartel entre continentes y generaciones

En el bloque nacional, el viernes será el día más destacado. Toda la tarde y noche, Amaia, La M.O.D.A., La Pegatina y Ultraligera se irán encadenando con su energía y distintos estilos.

Uno de los shows de La Pegatina en un festival. / EFE/ Domenech Castelló

Al día siguiente, el sábado a las 23:15, se sube al escenario uno de los grandes cabezas de cartel: The Offspring aportará el pulso guitarrero y generacional del punk-rock; justo antes, el mismo sábado Molotov sumará una descarga de rock latino con identidad propia.

El gran reclamo internacional llegará el domingo con Katy Perry, una de las figuras pop más reconocibles del cartel que sorprenderá a los madrileños a partir de las 22:25 horas. El festival también mira hacia sonidos más híbridos con Bomba Estéreo que, justo antes de la cantante estadounidense, mostrará a los asistentes su mezcla electrónica, raíz tropical y energía de directo.

Río Babel no se plantea como una simple suma de conciertos, sino como un recorrido por estilos que dialogan entre sí. Hay estrellas internacionales, bandas de largo recorrido y artistas que han marcado el pulso reciente de la música en español. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del festival y Fever. Ademas, los residentes y empadronados en Rivas-Vaciamadrid cuentan con abonos y entradas de día a precio reducido.

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Con tres jornadas por delante y un cartel diseñado para saltar de continente en continente sin salir del auditorio, Río Babel refuerza su sitio entre los festivales imprescindibles del verano madrileño.