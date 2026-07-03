Estos han sido los ejercicios del polémico examen extraordinario de Dibujo Técnico: ¿consigues aprobar?

Finalizados los temidos exámenes de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, la jornada del jueves finalizaba con las optativas de Biología, Dibujo Técnico, Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas, las últimas pruebas que separaban a los estudiantes madrileños del verano y de un merecido descanso.

Así, de 16:00 a 17:30 de la tarde, los estudiantes del Bachillerato de Ciencias y Tecnologías hacían frente al examen de Dibujo Técnico con el objetivo de superar esta asignatura pendiente o de mejorar su nota de acceso para la universidad.

Este ha sido el examen de Dibujo Técnico de la PAU de julio de Madrid

Este examen, que como su propio nombre indica consta de cuatro preguntas técnicas, requiere a los estudiantes de poseer un conocimiento en geometría, visión espacial y una gran precisión gráfica. Y es que dividido en tres bloques conceptuales los contenidos del examen pueden abarcar geometría plana, sistemas diédricos y axonométricos y normalización.

Así, unido al hecho de que esta es la única opción con 4 preguntas obligatorias, la dificultad de este examen recae en la necesidad de una precisión milimétrica en el trazado, la comprensión analítica de los enunciados, y la justificación razonada de los fundamentos teóricos dibujados. Estas son las preguntas:

Examen de Dibujo Técnico de la convocatoria extraordinaria de la PAU de julio de Madrid / UCM

Examen de Dibujo Técnico de la convocatoria extraordinaria de la PAU de julio de Madrid / UCM

Examen de Dibujo Técnico de la convocatoria extraordinaria de la PAU de julio de Madrid / UCM

Examen de Dibujo Técnico de la convocatoria extraordinaria de la PAU de julio de Madrid / UCM

Finalizada la prueba, los estudiantes guardaban sus compases y cartabones para poner fin a las pruebas extraordinarias de la Comunidad de Madrid de la PAU 2026. Así, muchos madrileños ya disfrutan del verano, aunque, aquellos que hayan sufrido alguna coincidencia o incidencia aún podrían tener que acudir a las universidades a lo largo de esta jornada del viernes.