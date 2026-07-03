Dos detenidos por robar volantes de vehículos de alta gama en Arroyomolinos

La Guardia Civil ha detenido en Arroyomolinos a dos hombres acusados de robar volantes de vehículos de alta gama estacionados tanto en la vía pública como en garajes comunitarios. A los arrestados, ambos con antecedentes por delitos contra el patrimonio, se les atribuyen 17 delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, y cuatro delitos de estafa.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que los agentes detectaran un aumento significativo de robos en el interior de vehículos de lujo en esta localidad madrileña. Según ha informado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, los presuntos autores accedían a los coches mediante la rotura de las ventanillas.

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Una vez en el interior, sustraían principalmente los volantes de los vehículos, además de tarjetas bancarias de las víctimas, que eran utilizadas posteriormente de forma fraudulenta para realizar pequeñas compras. En total, la Guardia Civil relaciona a los detenidos con la sustracción de 16 volantes de vehículos de alta gama y con un robo más que quedó en grado de tentativa.