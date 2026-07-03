Detenida con 50 gramos de cocaína cuando iba en un patinete en dirección contraria

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una mujer española de 23 años que portaba en su bolso 50 gramos de cocaína tras interceptar el patinete eléctrico en el que viajaba con un acompañante en dirección contraria por la calle de Moreras del distrito de Puente de Vallecas.

Los agentes han detenido a la pareja tras infringir las normas de circulación y han hallado entre los útiles de la mujer una bolsa de plástico con la sustancia estupefaciente distribuida en cinco sobres de plástico con 270 papelinas, han informado a EFE fuentes policiales.

Los policías han incautado la droga y han trasladado a la mujer a la comisaría de Puente de Vallecas en calidad de detenida por un supuesto delito contra la salud pública y posteriormente pasó a disposición judicial.

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El conductor del vehículo era un varón colombiano de 28 años sobre el que pesaba una orden de expulsión previa que manifestó que desconocía el contenido del bolso y alegó que solo llevaba a la mujer hasta su casa.