Adjudicadas las obras de la nueva estación de Cercanías en Soto del Real por 15,2 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado la adjudicación del contrato para la construcción de la nueva estación de Cercanías Soto Sur, en el municipio de Soto del Real. La obra, gestionada por Adif con una inversión de 15,2 millones de euros, es fundamental para dar servicio a la ampliación de la línea C-4b desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real, un proyecto que actualmente se encuentra en fase de construcción.

Según ha informado el Ministerio en una nota oficial, esta actuación se enmarca dentro del Plan de Cercanías Madrid. El objetivo principal es facilitar el acceso a una movilidad sostenible de proximidad a un mayor número de poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid. En concreto, la nueva estación no solo beneficiará a los vecinos de Soto del Real, sino que también servirá de referencia para las localidades de Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra.

Recuperación del patrimonio ferroviario

El proyecto se fundamenta en la reconversión de la antigua estación de tren, un edificio construido en 1955 y catalogado como Bien de Interés Patrimonial. Los trabajos contemplan la rehabilitación integral de esta estructura para su uso como centro de gestión.

El plan de obra detalla el acondicionamiento interior de 412,7 metros cuadrados en dos plantas para el vestíbulo, puntos de venta de billetes y servicios al viajero. Se llevará a cabo una restauración respetuosa con las fachadas originales, incorporando criterios de sostenibilidad como sistemas de ventilación natural y paneles de energía solar.

Infografía de la estación / MINISTERIO DE TRANSPORTES

La configuración de la nueva estación Soto Sur incluirá dos vías y dos andenes con marquesinas cubiertas de 80 metros de longitud. Estos estarán conectados por un paso inferior dotado de ascensores y escaleras para garantizar la accesibilidad universal. Adicionalmente, se construirá un nuevo edificio de 155,8 metros cuadrados destinado a servicios de restauración y dos estructuras técnicas menores.

Un nodo multimodal estratégico

La estación ha sido diseñada para actuar como un nodo de transporte multimodal. Para potenciar este servicio, se ejecutará la construcción de un estacionamiento con 513 plazas, de las cuales 16 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

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Asimismo, el proyecto contempla la reposición del carril bici, la mejora de los accesos viarios para vehículos y la creación de áreas específicas para paradas de otros modos de transporte público intermodal.