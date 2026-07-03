La celebración del Orgullo LGTBIQ+, el festival Río Babel o cine en el parque de La Bombilla: cinco planes para escapar del calor en Madrid este fin de semana

Desde el 25 junio y hasta el 5 de julio, la capital madrileña está teñida de los colores del arcoíris para dar la bienvenida a las Fiestas del Orgullo 2026. Junto a ellas, el Festival Río Babel o el cine nocturno en el Parque de la Bombilla se presentan como los planes idóneos para huir del calor y disfrutar del fin de semana en Madrid.

Además, para quienes busquen planes de interior el Museo del Prado celebrará su ya habitual "Prado de Noche" y desde el Teatro Español presentan la versión satírica "Farsa y licencia de la reina castiza" que mostrará el Madrid del sainete y la miseria de la mano de la directora Ana Zamora.

Fiestas del Orgullo LGTBIQ+ 2026

Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de una de las citas más esperadas: las Fiestas del Orgullo LGTBIQ+, que llenan la ciudad de cultura, música fiesta y reivindicación a través de una programación repartida por algunos de sus espacios más emblemáticos.

El lema elegido este año es '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia' / MADO

El Barrio de Chueca, la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Plaza de Pedro Zerolo y la Plaza de las Reinas son algunos de los lugares en los que los madrileños pueden disfrutar de estas celebraciones cuyo plato fuerte se dacita el sábado 4 de julio. Hablamos de su gran manifestación estatal que saldrá a las 19:00 horas desde la Glorieta de Carlos V en Atocha y recorrerá el centro de la capital hasta la Plaza de Colón.

🔗 Puedes consultar la programación completa aquí 📆 Del jueves 25 de junio al domingo 5 de julio

Festival Río Babel 2026

También este fin de semana el exitoso Festival Río Babel regresa a la capital con varios grupos y artistas de fama internacional confirmados en su cartel. Así, los días 3, 4 y 5 de julio, el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid será la sede de la novena edición del festival de música iberoamericana.

El Festival durará tres jornadas desde el 3 al 5 de julio / Fever

Las entradas para disfrutar de artistas como Katty Perry, The Offspring, Amaia, Bomba Estéreo, Molotov o La M.O.D.A ya están disponibles para su compra online. Desde la página oficial se puede escoger entre diferentes bonos de acceso para un día o varios, con precios que oscilan desde los 180 euros por persona para el abono premium, hasta los 55 euros por persona si la entrada es para acudir un único día por la mañana.

🔗 Las entradas que oscilan entre los 180 euros y los 55 euros por persona en función de los días ya están disponibles para su compra online 📍Paseo Alicia Alonso, s/n, 28522, Rivas Vaciamadrid 📆 Los días 3, 4 y 5 de julio de 2026

Cine al aire libre en el parque de La Bombilla

Desde el pasado 26 de junio, el parque de la Bombilla acoge el festival 'Fescinal' en su 42ª temporada consecutiva. Este ciclo de cine de verano es conocido por ser el que mayor número de espectadores atrae cada año y por contar con una extensa programación perfecta para todo tipo de públicos y gustos.

Algunos de los títulos infantiles más destacados son 'SuperGirl' o 'Toy Story 5' / Turismo Madrid

Y es que en los 80 días que durará el festival, más de 100 títulos distintos serán proyectados en sus dos salas. Entre ellas se encuentran varias películas extranjeras y, aunque desde la organización avisan que la mayoría de estas películas serán proyectadas en su versión doblada al castellano, también será posible disfrutar de algunos filmes en versión original y con subtítulos que serán señalados en la programación.

🔗 El precio por entrada asciende a los 5,5 euros por persona y la programación completa puede consultarse en su página web oficial 📍Avenida de Valladolid, 4, 28008, Parque de la Bombilla 📆 Del 26 de junio al 5 de septiembre

'Farsa y licencia de la reina castiza'

El Teatro Español presenta esta versión de la clásica comedia escrita por Ramón María del Valle-Inclán 'Farsa y licencia de la reina castiza' donde la monarca Isabel II pasea junto a las figuras de su corte mostrando el Madrid del sainete y la miseria. La obra, dirigida por Ana Zamora busca, con ritmo ágil mostrar el poder, la hipocresía y lo absurdo como ya hacía el dramaturgo con su clásico "esperpento".

La obra versiona la clásica comedia de Ramón María del Valle Inclán y hace uso de su esperpento / Turismo Madrid

Así, con una duración aproximada de 80 minutos, esta obra apta para todos los públicos se representará de martes a domingo hasta el próximo 26 de julio en la Sala Margarita Xirgu. Las entradas para la representación ya están disponibles para su compra online por un precio de 18 euros por persona.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online por un precio de 18 euros por persona 📍Teatro Español, Calle del Príncipe, 25, 28012 📆 De martes a domingo hasta el 26 de julio

El Prado de Noche

Como ya es habitual cada primer sábado de mes, el Museo Nacional del Prado abrirá sus puertas para celebrar 'El Prado de Noche', una iniciativa cultural y nocturna que comenzó en marzo de 2023 y que con cada edición atrae a miles de turistas y madrileños que desean disfrutar del museo de forma diferente.

La iniciativa "El Prado de noche" comenzó en marzo de 2023, con una apertura gratuita habitual el primer sábado de cada mes de 20:30 a 23:30 horas / Eduardo Nave Silvestre (Museo del Prado)

Así, este sábado 4 de julio y en colaboración con Samsung y Radio 3, el Prado abrirá sus puertas de 20:30 a 23:30 de la noche. Aunque, dada la popularidad de la iniciativa, se recomienda a quienes deseen disfrutarla que acudan con varias horas de antelación, pues las colas suelen alcanzar los cientos de metros de longitud llegando hasta el Parque del Retiro.