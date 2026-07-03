Después de consolidarse en Ponzano y de recibir recientemente un Solete de la Guía Repsol, Parole crece en Madrid con una nueva dirección. El proyecto acaba de abrir Casa Parole en el número 22 de la calle José Silva, en pleno barrio de Arturo Soria, en el histórico local que durante más de 35 años ocupó La Misión, uno de los restaurantes más reconocibles de la zona.

La nueva sede mantiene intacta la esencia que ha convertido a Parole en uno de los conceptos más reconocibles del grupo: pizzas romanas de masa ligera, milanesas al horno y una carta pensada para compartir. Pero Casa Parole suma además un componente emocional. Buena parte de los muebles, lámparas, cuadros, libros y objetos que decoran el espacio proceden de la casa familiar de los hermanos Galán, en un homenaje íntimo a su madre y a la historia del propio local.

Casa Parole abre en Arturo Soria: las pizzas y milanesas de Ponzano llegan con historia familiar / Cedida

Detrás del proyecto está Carlos Galán, hostelero con larga trayectoria al frente de Grupo La Misión, junto al chef italiano Renato Viola, creador de Mister O1, el concepto de pizzas nacido en Miami que alcanzó proyección internacional. De esa relación profesional nació Parole, que recoge el alma de aquel proyecto y la adapta a una propuesta propia en Madrid.

Pizzas romanas con masa de hasta 96 horas

La pizza es el gran eje de la carta. La masa se elabora a diario mediante un proceso artesanal que requiere entre 72 y 96 horas de reposo y maduración, con harina italiana 00, agua, levadura, sal y aceite de oliva virgen extra. La receta prescinde de aditivos, conservantes, colorantes, azúcar y huevos, con el objetivo de lograr una pizza fina, crujiente, ligera y más digestiva.

Pizza star luca en Casa Parole. / Cedida

Entre las referencias más populares figuran pizzas como José María Cano, con tomate italiano, mozzarella fior di latte, gorgonzola, prosciutto San Daniele D.O.P. y aceite de trufa blanca; Zala, con mozzarella de búfala, cebolla caramelizada, tomate semiseco y guanciale; o Star Luca, la pizza en forma de estrella rellena de ricotta y salami picante con la que Renato Viola ganó el Campeonato Mundial de Pizza en Montecarlo en 2004.

También aparecen nombres propios como Star Beckham, vinculada al futbolista inglés, o Café Quijano, bautizada en homenaje a Manolo Quijano, uno de los socios de Parole.

Milanesas al horno y cocina para compartir

El otro gran icono de Casa Parole son las milanesas al horno, elaboradas con finos filetes de pollo empanados con panko y cocinados sin fritura. La propuesta busca una versión más ligera de este clásico, sin renunciar a la textura crujiente ni al sabor.

La carta incluye versiones como la clásica, acompañada de espinacas a la crema; la Martinelli, con crema de champiñones; la Cardinale, con stracciatella de burrata, tomate, rúcula, tomate natural y parmesano; o la Kilanesa, creada en colaboración con Kino Jerez, con sobrasada, scamorza, eneldo y cebolla caramelizada.

Más allá de pizzas y milanesas, el restaurante propone entrantes pensados para el centro de la mesa, como la scamorza ahumada al horno, las alcachofas asadas con guanciale, la mortadela de Bologna sobre focaccia, el carpaccio tonnato o la ensalada de burrata caprese. En el apartado dulce, el acento italiano continúa con tiramisú, helado de pistacho, minicalzone o pizza de Nutella.

Cócteles de autor y espíritu de casa

Casa Parole incorpora también una carta de cócteles diseñada por Alberto Martínez, bartender de 1862 Dry Bar. La propuesta mantiene la fórmula ya presente en Ponzano: pequeñas botellas con la parte alcohólica del cóctel ya preparada, que se terminan en mesa con el toque de burbuja.

Entre las opciones figuran el Parole Spritz, versión propia del Aperol Spritz; la Paloma Veneciana, con tequila blanco; el Pimm’s Cup o una interpretación propia del negroni. La oferta se completa con combinados nacionales e internacionales, vinos por copas, cervezas, refrescos y agua.

Cócteles en Casa Parole. / Cedida

El espacio está concebido para distintos tipos de plan: comidas con amigos, cenas en pareja, celebraciones familiares o encuentros con niños. La planta baja cuenta con dos reservados privados para grupos de entre seis y ocho personas y un salón con capacidad para 16 comensales. A ello se suman varias salas y una amplia terraza acondicionada para los meses más cálidos.

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Con esta apertura, Casa Parole recoge el legado de La Misión y busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para Arturo Soria, en un momento en el que el barrio vive una creciente actividad gastronómica. Una casa italiana con memoria familiar, pizzas de largo reposo, milanesas al horno y una vocación clara: que el cliente se siente a la mesa como si estuviera en casa.