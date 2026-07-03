Los Bomberos de Madrid refuerzan su plantilla con 60 nuevos conductores

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha sumado esta semana un importante refuerzo a sus equipos operativos con la incorporación de 60 nuevos bomberos conductores. Tras concluir satisfactoriamente su periodo de formación, estos profesionales tomarán posesión de sus plazas de forma inminente, integrándose en los 13 parques que componen la red de respuesta ante emergencias de la ciudad.

Crecimiento sostenido de la plantilla

Este ingreso de personal forma parte de una estrategia diseñada para fortalecer el servicio y responder a las necesidades de una gran capital. Con estas nuevas plazas, la plantilla de bomberos consolida un crecimiento del 9,7 % respecto a los datos de 2019, superando ya la cifra de 1.500 efectivos. El objetivo municipal es continuar con este despliegue hasta alcanzar los 1.750 bomberos, una meta que cuenta con el respaldo del Plan 10.000 de refuerzo de servicios esenciales, el cual tiene en marcha procesos selectivos para añadir cerca de 300 puestos adicionales al cuerpo.

La modernización de este servicio público no se limita al capital humano, sino que se apoya en una inversión económica notable. Con un presupuesto que supera los 205 millones de euros anuales, la partida destinada a este sector ha crecido un 50 % en comparación con el presupuesto de 2019. Estos fondos están permitiendo avanzar en la renovación de infraestructuras críticas, como la segunda fase del Centro Logístico de La Atalayuela en Villa de Vallecas, que cuenta con una inversión de 11,5 millones de euros, y en la reforma integral de parques históricos en distritos como Usera, Fuencarral-El Pardo, Latina y Puente de Vallecas, donde ya se han invertido más de 47 millones de euros.

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Modernización técnica y operativa

Paralelamente, el cuerpo está actualizando sus capacidades operativas mediante la renovación de su flota de vehículos, enmarcada en el Plan Operativo 2019-2029, y la adquisición de equipamiento de última generación. Esta mejora técnica incluye nuevo vestuario especializado, equipos de respiración autónoma, cámaras térmicas y sistemas de detección NRBQ, herramientas clave para mantener los estándares de seguridad en situaciones de alta complejidad.