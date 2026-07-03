Madrid afronta la primera operación salida del verano con casi un millón de desplazamientos y la V-16 obligatoria: este es el día en el que habrá más tráfico

El verano vuelve a poner a prueba las carreteras españolas. Con el inicio de julio, millones de ciudadanos preparan sus desplazamientos hacia destinos de costa, segundas residencias y zonas de descanso en uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Sin duda la llegada de las vacaciones, los viajes de fin de semana y los viajes fuera de la península ibérica convierten las próximas semanas en un reto para la seguridad vial. Es por eso que la Dirección General de Tráfico refuerza su dispositivo de vigilancia, regulación e información en las principales carreteras del país, con especial atención a las salidas de los grandes núcleos urbanos, como Madrid.

El primer dispositivo especial del verano

La Dirección General de Tráfico activa este viernes, 3 de julio, a partir de las 15.00 horas, el primer dispositivo especial del verano, con una previsión de 980.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunidad de Madrid hasta la medianoche del domingo. En el conjunto del país, Tráfico prevé 4,83 millones de movimientos de largo recorrido en apenas tres días.

La campaña estival llega, además, con cifras históricas: la DGT calcula 104 millones de desplazamientos de largo recorrido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, un 3,7% más que el verano pasado, cuando se superó por primera vez la barrera de los 100 millones.

Operación salida: esto es lo que recomienda la DGT si vas a viajar este mes / REDES

¿Cuándo habrá más tráfico en Madrid?

El momento más complicado se espera desde la tarde del viernes, coincidiendo con la salida de quienes comienzan sus vacaciones y con los desplazamientos habituales de fin de semana. La DGT prevé un importante aumento de la intensidad circulatoria en las principales carreteras de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia zonas turísticas y segundas residencias.

El domingo se producirá el movimiento inverso. El retorno concentrará el tráfico en sentido entrada a Madrid y al resto de grandes ciudades, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche, franjas en las que se esperan las mayores retenciones.

Consulta el estado de las carreteras

Para saber el estado de las carreteras en directo, la DGT pone a disposición de los usuarios un visor en tiempo real. Consúltalo aquí para conocer los atascos y accidentes de última hora y así poder planificar de mejor manera tu salida.

El eclipse solar del 12 de agosto, la gran novedad del verano

Una de las novedades de este año será el dispositivo extraordinario que la DGT prepara para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El fenómeno astronómico podrá observarse desde todo el país, pero solo será total en una franja concreta que atraviesa varias comunidades autónomas.

Esa franja de totalidad pasará por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Por ello, la DGT prevé que el eclipse genere importantes movimientos hacia las zonas de mejor visibilidad, con concentraciones elevadas de vehículos y personas en los puntos de observación.

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Una de las novedades de este año será el dispositivo extraordinario que la DGT prepara para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto / Shutterstock

Primer verano con la V-16 obligatoria

Con el aumento de la movilidad, Tráfico reforzará la vigilancia sobre los factores que más influyen en la siniestralidad vial. Durante los fines de semana se mantendrá la campaña específica de control de motocicletas, con especial atención a la velocidad, los adelantamientos, el uso correcto del casco y otras conductas de riesgo. Además, la Operación Verano 2026 será también la primera con la obligación de llevar la señal V-16 para preseñalizar cualquier incidencia en carretera que obligue a detener el vehículo.