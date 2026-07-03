AYUNTAMIENTO DE MADIRD
Almeida sella con los sindicatos una mejora laboral para los 6.300 policías municipales de Madrid
El nuevo acuerdo eleva retribuciones y busca garantizar efectivos suficientes para los servicios ordinarios y extraordinarios del Cuerpo
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este viernes el nuevo acuerdo laboral de la Policía Municipal con los representantes de CPPM, CSIT-UP y UPM, tres sindicatos que, según los resultados de las últimas elecciones sindicales, agrupan a más del 78% de la plantilla. El convenio afectará a unos 6.300 agentes y supone una mejora de sus condiciones laborales y económicas.
La rúbrica, que pone fin a meses de conflicto laboral entre los sindicatos y el Ayuntamiento, se ha producido en presencia de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. En una nota difundida esta mañana, el equipo Gobierno municipal enmarca el pacto en su compromiso con la Policía Municipal y en el reconocimiento a la labor que desarrolla el Cuerpo para garantizar la convivencia y la seguridad en la capital.
El nuevo convenio contempla mejoras retributivas vinculadas al complemento específico, las horas extraordinarias y las jornadas voluntarias. El objetivo, según el Ayuntamiento, es asegurar la prestación del servicio público con un número suficiente de efectivos tanto para las tareas ordinarias como para las extraordinarias, compensando además los servicios que debe asumir la plantilla por la falta de personal.
El comunicado del Consistorio viene acompado de un balance de inversión municipal en seguridad. El Ayuntamiento sostiene que el presupuesto de Policía Municipal ha aumentado un 54 % entre 2019 y 2026 y que la plantilla cuenta ahora con un 11,5 % más de efectivos que en 2019.
El Consistorio también destaca la mejora de infraestructuras y medios materiales durante este periodo: ocho nuevas comisarías, una unidad logística, diversas reformas y la incorporación de tecnologías como dispositivos táser, sistemas de videovigilancia y drones. A ello se suman más de 60 millones de euros destinados a renovar la flota de vehículos policiales.
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