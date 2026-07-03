Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoTúnel A-5Bicimad en PozueloFamilias homoparentalesEl BoscoPlanes fin de semanaSara CarboneroBaño de museos'Un café en las alturas'
instagramlinkedin

AYUNTAMIENTO DE MADIRD

Almeida sella con los sindicatos una mejora laboral para los 6.300 policías municipales de Madrid

El nuevo acuerdo eleva retribuciones y busca garantizar efectivos suficientes para los servicios ordinarios y extraordinarios del Cuerpo

Archivo- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la entrega de despachos a la 54 Promoción de la Policía Municipal.

Archivo- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la entrega de despachos a la 54 Promoción de la Policía Municipal. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Héctor González

Héctor González

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este viernes el nuevo acuerdo laboral de la Policía Municipal con los representantes de CPPM, CSIT-UP y UPM, tres sindicatos que, según los resultados de las últimas elecciones sindicales, agrupan a más del 78% de la plantilla. El convenio afectará a unos 6.300 agentes y supone una mejora de sus condiciones laborales y económicas.

La rúbrica, que pone fin a meses de conflicto laboral entre los sindicatos y el Ayuntamiento, se ha producido en presencia de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. En una nota difundida esta mañana, el equipo Gobierno municipal enmarca el pacto en su compromiso con la Policía Municipal y en el reconocimiento a la labor que desarrolla el Cuerpo para garantizar la convivencia y la seguridad en la capital.

El nuevo convenio contempla mejoras retributivas vinculadas al complemento específico, las horas extraordinarias y las jornadas voluntarias. El objetivo, según el Ayuntamiento, es asegurar la prestación del servicio público con un número suficiente de efectivos tanto para las tareas ordinarias como para las extraordinarias, compensando además los servicios que debe asumir la plantilla por la falta de personal.

El comunicado del Consistorio viene acompado de un balance de inversión municipal en seguridad. El Ayuntamiento sostiene que el presupuesto de Policía Municipal ha aumentado un 54 % entre 2019 y 2026 y que la plantilla cuenta ahora con un 11,5 % más de efectivos que en 2019.

Noticias relacionadas y más

El Consistorio también destaca la mejora de infraestructuras y medios materiales durante este periodo: ocho nuevas comisarías, una unidad logística, diversas reformas y la incorporación de tecnologías como dispositivos táser, sistemas de videovigilancia y drones. A ello se suman más de 60 millones de euros destinados a renovar la flota de vehículos policiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
  2. Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
  3. Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
  4. Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
  5. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
  6. El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
  7. Almeida anuncia más de 2.000 nuevas plazas para Policía, Bomberos y Samur, y un centro integral de emergencias en Hortaleza
  8. El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año

Almeida sella con los sindicatos una mejora laboral para los 6.300 policías municipales de Madrid

Almeida sella con los sindicatos una mejora laboral para los 6.300 policías municipales de Madrid

Alcalá de Henares abre su corazón con la acogida este verano de 24 niños saharauis con el programa 'Vacaciones en Paz'

Alcalá de Henares abre su corazón con la acogida este verano de 24 niños saharauis con el programa 'Vacaciones en Paz'

Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: "Somos el epicentro del abandono en el distrito"

Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: "Somos el epicentro del abandono en el distrito"

La celebración del Orgullo LGTBIQ+ o cine en el parque de La Bombilla: estos son los planes para escapar del calor en Madrid este fin de semana

La celebración del Orgullo LGTBIQ+ o cine en el parque de La Bombilla: estos son los planes para escapar del calor en Madrid este fin de semana

Estos han sido los ejercicios del polémico examen extraordinario de Dibujo Técnico: ¿consigues aprobar?

Filtrado el examen de Biología de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid: ¿cuántas preguntas habrías podido responder?

Paco Roncero, protagonista este sábado en ‘Un café en las alturas’

Paco Roncero, protagonista este sábado en ‘Un café en las alturas’

Unos minutos en el museo bajan el mismo estrés que cinco horas de descanso: ¿cuáles son los centros de arte de Madrid?

Unos minutos en el museo bajan el mismo estrés que cinco horas de descanso: ¿cuáles son los centros de arte de Madrid?