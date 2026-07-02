"Ya toca": Enma López se lanza con todo a por las primarias del PSOE para ganar Madrid

Enma López ya es oficialmente precandidata a la alcaldía de Madrid. La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento ha dado este jueves el paso formal para concurrir a las primarias socialistas con un mensaje de lanzamiento, una web de campaña y un lema que resume el tono de su apuesta política: "Ya toca".

“Ha llegado el momento. Presento mi precandidatura para la alcaldía de Madrid. Militantes, madrileños, madrileñas. ¿Cuánto hace que no te ilusionas?”, ha publicado López esta mañana en su cuenta de X, dando así el pistoleza de salida oficial a su precampaña. El mensaje iba acompañado de un cartel con otra frase de campaña: “Solo quiero quererte como nunca te quisieron, Madrid. ¡Ya toca!”.

Junto con este mensaje, la puesta de largo de la candidatura de la concejala ha venido acompañada del lanzamiento de una página web, Ya Toca Madrid, concebida como plataforma de campaña, captación de apoyos y escaparate programático. En ella, López se declara “preparada para abrir una nueva etapa en Madrid” y reivindica tres ideas: gestión pública, conocimiento de los barrios y “aire fresco”.

La candidatura llega menos de una semana después de que López irrumpiera en el tablero interno del PSOE madrileño con el anuncio de que competiría en las primarias para ser la cabeza de cartel socialista en las municipales de 2027. Hasta entonces, el camino parecía despejado para Reyes Maroto, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, que aspiraba a repetir como candidata frente a José Luis Martínez-Almeida. El movimiento de su número dos ha alterado ese guion y ha abierto una pugna orgánica que el partido afronta ya con calendario en la mano.

Y es que el PSOE ha arrancado este mismo jueves el proceso de primarias para las candidaturas municipales y autonómicas. La presentación de candidaturas se desarrollará entre este jueves y el viernes; la recogida de avales, entre el 4 y el 11 de julio; la campaña de información, entre el 12 y el 18; y la primera votación se celebrará el 19 de julio. Si fuera necesaria una segunda vuelta, tendría lugar el 26.

López llega a esta fase después de haber dejado su cargo en la Ejecutiva federal del PSOE para centrarse en la capital. En la carta publicada en su web, la candidata afirma que da el paso “con ilusión y con ganas” y que lo hace para construir una campaña capaz de pensar en “el día después” de ganar la alcaldía. "Ya toca vivir en una ciudad que no nos expulse, en la que poder moverte por ella no sea una carrera de obstáculos y en la que tu piso no se lleve tu sueldo”, sostiene el escrito.

Además de recoger estos mensajes que apelan a la movilización emocional y a recuperar la ilusión entre el electorado progresista, la web también invita a los potenciales interesados a sumarse como interesado, simpatizante, militante o voluntario, enviar propuestas y conectar con agrupaciones socialistas de todos los distritos.

Pese al tono optimista que le ha querido imprimir a su precampaña, el movimiento de López no ha sentado del todo bien entre las filas socialistas. Su anuncio causó malestar en sectores de Ferraz por los tiempos elegidos, antes de que el partido aprobara formalmente el calendario de primarias. "Se ha precipitado", recriminaban fuentes internas la semana pasada. En el entorno de Maroto, la respuesta sigue siendo de prudencia. Por el momento, la portavoz socialista ha evitado alimentar públicamente el choque y se ha limitado a subrayar que respeta el procedimiento interno y que hablará “cuando toque”.