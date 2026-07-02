Qué significan las marcas del suelo del Metro de Madrid: esta es la función concreta que muchos desconocen

Madrid se caracteriza por ser una ciudad bulliciosa y frenética donde siempre se va a contrarreloj. Así, corriendo para llegar al metro antes de que las puertas se cierren es posible que nunca te hayas parado a pensar qué son esas líneas con relieve en el suelo, o para qué sirven las baldosas con "lunares" de las estaciones.

Y es que aunque estas marcas parecen ser un obstáculo para maletas, la realidad es que tienen un propósito concreto que muchos desconocen: indican zonas seguras, accesos, puntos de espera y en muchos casos sirven de guía para aquellas personas que se orientan utilizando un bastón.

El pavimento podotáctil marca el camino seguro

Así lo contaba Metro de Madrid en su última publicación en redes sociales donde desvelaban que, en efecto, las baldosas con relieve no son meramente decorativas, sino que forman parte de las diversas medidas de accesibilidad que el suburbano madrileño pone al servicio de sus viajeros. Entre ellas, destaca este pavimento podotáctil que marca el camino seguro a través de las estaciones.

El encaminamiento ayuda a crear rutas seguras entre las diferentes líneas en el interior de las estaciones / Metro de Madrid en 'X'

Entre las marcas más destacadas encontramos las baldosas lineales que delimitan las rutas hacia las diferentes vías, y las baldosas con puntos, que avisan de cambios o cruces entre estas rutas. Este conjunto de huellas viales, que se denominan formalmente como encaminamiento, son capaces de crear rutas accesibles que posibilitan que las personas ciegas se orienten con autonomía.

Cada baldosa tiene una función concreta para garantizar la seguridad y accesibilidad de los viajeros / Azulejos Pamesa Anden

También en las estaciones encontramos una franja amarilla que marca el límite de seguridad no solo de manera visual, sino con una textura específica para evitar accidentes y caídas a las vías.

Escaleras, máquinas y otros elementos también son señalizados

Las máquinas del Metro de Madrid cuentan con una losa de pavimento podotáctil para indicar su posición / Vivir el Tren

Otros elementos presentes en las estaciones también son señalizados para proteger a las personas ciegas posibilitando su detección y evitando golpes. Por ejemplo, las cajas de los extintores cuentan con tuberías de metal que llegan hasta el suelo, o las máquinas emisoras de billetes cuentan con un cuadrado de señalización podotáctil frente a ellas.

Las franjas con relieve en las escaleras indican el inicio y el final de los escalones / Metro de Madrid en 'X'

También las escaleras fijas cuentan con este tipo de pavimento indicando el inicio y final de los escalones, así como con tiras antideslizantes para mayor seguridad de todos los pasajeros, especialmente durante los días de lluvia.

Incluso lo que muchas veces confundimos con "bancos", son en realidad apoyos isquiáticos, pensados para quienes no pueden estar mucho tiempo de pie o no les resulta cómodo utilizar un asiento, permitiendo descansar sin llegar a sentarse.

Las estaciones cuentan con apoyos isquiáticos para quienes no pueden permanecer mucho tiempo de pie pero no se encuentran cómodos completamente sentados / Metro Ligero Oeste en Facebook

De esta forma, con su reciente publicación en redes sociales, la empresa de transportes Metro de Madrid no solo ha querido destacar la importancia de estas señalizaciones, sino también recordar a los madrileños que "el metro también se entiende mirando al suelo".