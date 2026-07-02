METRO MADRID
Qué significan las marcas del suelo del Metro de Madrid: esta es la función concreta que muchos desconocen
Las baldosas con relieve y las franjas amarillas en el suelo de Metro de Madrid cumplen una función vital de accesibilidad y seguridad
Madrid se caracteriza por ser una ciudad bulliciosa y frenética donde siempre se va a contrarreloj. Así, corriendo para llegar al metro antes de que las puertas se cierren es posible que nunca te hayas parado a pensar qué son esas líneas con relieve en el suelo, o para qué sirven las baldosas con "lunares" de las estaciones.
Y es que aunque estas marcas parecen ser un obstáculo para maletas, la realidad es que tienen un propósito concreto que muchos desconocen: indican zonas seguras, accesos, puntos de espera y en muchos casos sirven de guía para aquellas personas que se orientan utilizando un bastón.
El pavimento podotáctil marca el camino seguro
Así lo contaba Metro de Madrid en su última publicación en redes sociales donde desvelaban que, en efecto, las baldosas con relieve no son meramente decorativas, sino que forman parte de las diversas medidas de accesibilidad que el suburbano madrileño pone al servicio de sus viajeros. Entre ellas, destaca este pavimento podotáctil que marca el camino seguro a través de las estaciones.
Entre las marcas más destacadas encontramos las baldosas lineales que delimitan las rutas hacia las diferentes vías, y las baldosas con puntos, que avisan de cambios o cruces entre estas rutas. Este conjunto de huellas viales, que se denominan formalmente como encaminamiento, son capaces de crear rutas accesibles que posibilitan que las personas ciegas se orienten con autonomía.
También en las estaciones encontramos una franja amarilla que marca el límite de seguridad no solo de manera visual, sino con una textura específica para evitar accidentes y caídas a las vías.
Escaleras, máquinas y otros elementos también son señalizados
Otros elementos presentes en las estaciones también son señalizados para proteger a las personas ciegas posibilitando su detección y evitando golpes. Por ejemplo, las cajas de los extintores cuentan con tuberías de metal que llegan hasta el suelo, o las máquinas emisoras de billetes cuentan con un cuadrado de señalización podotáctil frente a ellas.
También las escaleras fijas cuentan con este tipo de pavimento indicando el inicio y final de los escalones, así como con tiras antideslizantes para mayor seguridad de todos los pasajeros, especialmente durante los días de lluvia.
Incluso lo que muchas veces confundimos con "bancos", son en realidad apoyos isquiáticos, pensados para quienes no pueden estar mucho tiempo de pie o no les resulta cómodo utilizar un asiento, permitiendo descansar sin llegar a sentarse.
De esta forma, con su reciente publicación en redes sociales, la empresa de transportes Metro de Madrid no solo ha querido destacar la importancia de estas señalizaciones, sino también recordar a los madrileños que "el metro también se entiende mirando al suelo".
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- Qué fue de Teresa Viejo, la periodista pionera que fue directora de 'Interviú' y acabó desencantada con su profesión
- El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo