Las Rozas de Madrid, un enclave de innovación económica y calidad de vida con la mirada puesta en el futuro

Las Rozas de Madrid se ha consolidado como una de las ciudades con mayor proyección del oeste de la región. Su evolución en los últimos años ha dado forma a un modelo urbano reconocible, en el que conviven calidad de vida, actividad económica, innovación, naturaleza, deporte, comercio y servicios. La cercanía a la capital sigue siendo una ventaja evidente, pero el municipio ha sabido construir algo más que una buena ubicación: una identidad propia, atractiva para vivir, trabajar, invertir y desarrollar nuevos proyectos.

Las Rozas figura entre las ciudades españolas con mayor presencia de empresas tecnológicas y startups, y se ha situado como uno de los grandes polos empresariales de la Comunidad de Madrid. Con más de 10.600 compañías instaladas en su término municipal, cuenta con un tejido económico sólido y diverso, apoyado en espacios como el Parque Empresarial y Európolis, donde se concentran oficinas, comercio, servicios y empleo.

Las Rozas Innova, creada en 2020 como empresa municipal de innovación y desarrollo tecnológico, se ha convertido en una herramienta clave para conectar administración, empresas, startups, centros educativos, universidades y vecinos. Su objetivo es hacer de la ciudad un laboratorio urbano en el que probar soluciones reales para mejorar la vida cotidiana, desde la movilidad hasta la energía, la digitalización o los servicios públicos.

En materia de emprendimiento, el municipio cuenta con espacios como HUB232, orientado a las primeras fases de una idea y al fomento del espíritu emprendedor desde colegios e institutos, y el Hub Las Rozas Innova, que acompaña a startups con formación, mentorías, inversores, grandes empresas y eventos. Más de 50 startups y compañías forman ya parte de este entorno, que contribuye a generar actividad, retener talento joven y abrir nuevas oportunidades profesionales.

La sostenibilidad es otro de los ejes que marcan el presente y el futuro de Las Rozas. El municipio ha impulsado servicios de movilidad compartida, carsharing, carpooling y nuevas áreas de movilidad sostenible. A ello se suma Las Rozas Recarga, una red municipal con 56 cargadores en aparcamientos públicos.

En materia energética, la instalación de paneles solares en edificios municipales —colegios, polideportivos, bibliotecas, escuelas infantiles y centros de mayores— sitúa a la ciudad a la vanguardia de la eficiencia energética en el ámbito público, con más de 3.000 paneles y una reducción significativa de la factura municipal.

El deporte forma parte de la identidad local gracias a una amplia red de instalaciones municipales, clubes, escuelas deportivas y espacios al aire libre. La presencia de la Ciudad del Fútbol añade, además, una dimensión nacional a esa vocación deportiva. A ello se suma un entorno natural privilegiado, con espacios como la Dehesa de Navalcarbón, el Monte del Pilar y otras zonas verdes que permiten disfrutar de una ciudad abierta, saludable y pensada para las familias.

El comercio, el ocio y los servicios de proximidad completan un modelo urbano equilibrado. La vida en los barrios, la oferta comercial, los espacios para el tiempo libre y la atención a la seguridad y la convivencia contribuyen a una percepción de ciudad ordenada, cómoda y cercana.

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El futuro del municipio parte, por tanto, de una posición especialmente favorable. Las Rozas tiene por delante el reto de seguir atrayendo inversión, acompañar a sus emprendedores, mejorar la movilidad, avanzar en eficiencia energética y proteger sus espacios naturales.