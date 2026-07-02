El regreso de 'Sonrisas y lágrimas' a Madrid, un clásico "que siempre está vigente" y toma el Teatro Alcázar durante el mes de julio

María Rainer ha vuelto. La novicia, postulante a la Abadía de Nonnberg, tomará el Teatro Alcázar de Madrid junto al capitán Georg von Trapp y sus siete hijos. La ciudad recibe uno de los clásicos del teatro musical del 1 al 26 de julio con una producción firmada por Theatre Properties en el marco de una gira nacional que se alargará hasta junio de 2027. Sonrisas y lágrimas, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, se estrenó originalmente en Broadway en 1959 y ha pasado por la capital en cuatro ocasiones, la última en 2013 a cargo de Jaime Azpilicueta en el Teatro Coliseum.

El montaje, con Silvia Villaú como directora artística y protagonista; y Carlos J. Benito como capitán Von Trapp, recupera una historia familiar, musical y de resistencia, ambientada en la Austria previa a la Segunda Guerra Mundial. Villaú, sevillana de nacimiento, también ha sido la encargada de adaptar el libreto y la letra, además de liderar el equipo de casting o dar forma a algunas coreografías. “Cuando se crea un musical de esta índole, me encanta meterme de lleno en todo lo que conlleva. Me encanta poder elegir al equipo que lo interpreta, escoger a cada uno de los niños… Necesito ver su esencia en las audiciones y montarlo todo para adentrarme con ellos en escena”, señala.

Presentación del musical 'Sonrisas y lágrimas', dirigido y protagonizado por Silvia Villaú.adrid. EFE/ Marcos Villaoslada / Marcos Villaoslada / EFE

Ante todo, artista. Baila y canta desde que tiene uso de razón y subirse a un escenario nunca dejará de ser sinónimo de emoción: “Me identifico mucho con mi María en su forma de ser. Somos alegres, cariñosas y nos encanta cantar y jugar”. La producción apuesta por una puesta en escena de fuerte carga visual, con escenografía de gran formato y la recreación de espacios icónicos, como el convento o la mansión de los Von Trapp. “Nos adaptamos para todo tipo de teatros en esta gira. Este, en Madrid, es de los más pequeños. En cambio, es muy cálido y acogedor y nosotros lo preferimos para conectar mejor con el espectador”, señala Tomás Padilla, director general de Theatre Properties.

El poder de la música

Pese a la seriedad de la película original, el equipo de dirección, liderado por Silvia, ha tratado de aportar un toque cómico en un intento de actualizar el clásico sin perder su esencia emocional. “No podemos hacer de Sonrisas y lágrimas una comedia, pero hemos agregado reacciones naturales, no sólo de los niños, sino también de María, que es muy rebelde, como una niña grande. Todo esto permite romper el hielo con el público y hacer que se metan de lleno en la historia desde el primer momento”, suma. María, la institutriz, choca de frente con la rigidez del capitán von Trapp, un militar viudo marcado por la disciplina y sus siete hijos.

“Trabajar con los pequeños es fascinante. Y más en un medio en el que pasan tantas cosas a tiempo real como es el teatro. Nunca sabes lo que va a pasar porque para ellos esto es un juego. Cada función, dependiendo del niño que esté, toma una dirección distinta”, relata Carlos J. Benito, dejando claro que un clásico “siempre está vigente”. Es, precisamente, la convivencia entre la novicia y los siete jóvenes lo que transforma el entorno familiar a través de la música y la afectividad, contrastando directamente con el contexto histórico de la anexión nazi de Austria en el que se ambienta.

Madrid recibe uno de los clásicos del teatro musical del 1 al 26 de julio con una producción firmada por Theatre Properties. / Marcos Villaoslada / EFE

“Encontramos valores como la familia o la esperanza, el no dejar de luchar por lo que uno cree hasta el último momento. A todo ello le añadimos un mensaje universal: la música es capaz de transformar cualquier situación”, apunta Benito. Villaú, por su parte, ve en las canciones una herramienta reparadora: “Siempre nos transporta a momentos especiales y afecta a nuestro estado de ánimo. Dependiendo del estado de ánimo, escuchamos una cosa u otra”. Para Carlos, el capitán ocupa un lugar especial en su imaginario. Fue él quien lo interpretó en la producción de Azpilicueta, entre 2011 y 2013.

15 años después

“Volver a encontrarme con él ha sido una experiencia sanadora. Hace 15 años sufrí al interpretarlo. Eran muchas responsabilidades y yo muy joven para afrontarlas, aunque luego hicimos un trabajo espectacular. En cambio, 15 años después, el trabajo ha sido diferente. Estoy en la edad y entiendo su sufrimiento. Volver a él ha sido muy sanador, comprendo su arraigo a la tierra, a su patria. He limpiado esa impotencia que arrastraba”, cuenta el madrileño, que vuelve emocionado a la ciudad donde nació. George von Trapp atraviesa la rigidez hasta habitar la dulzura gracias a la presencia de Rainer.

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El montaje recupera una historia familiar, musical y de resistencia, ambientada en la Austria previa a la Segunda Guerra Mundial. / Marcos Villaoslada / EFE

“Es un arco muy bestia en poco tiempo. Lo fundamental ha sido entender de dónde viene la frustración con la que empieza. Él reacciona como sabe, con disciplina militar, pues no sabe enfrentarse a ellos de otra forma. Interiorizando eso, es sencillo dejarse prendar por la luz y la frescura de María. El capitán se agarra a cada pista que le da para, así, abrir su corazón”, reconoce Carlos. Con funciones programadas durante gran parte del mes de julio y una duración cercana a las dos horas y media, el espectáculo reafirma la vigencia de un clásico que ha trascendido generaciones gracias a canciones ya universales como Do-Re-Mi, Edelweiss o My Favorite Things.