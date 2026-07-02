Esto es lo que ha caído en el polémico examen de Latín de la PAU de julio en Madrid: ¿bastante más difícil que la convocatoria ordinaria?

¡Cuenta atrás para la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026! Dentro de poco, muchos madrileños podrán poner la mirada en el verano después de tres intensos días de exámenes.

Esta mañana, de 9.30 a 11.00, era el turno de Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II y Matemáticas II. Después de un descanso, de 12.00 a 13.30 era el turno de Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Tecnología e Ingeniería II.

Sin duda, uno de los exámenes que más preocupan a los estudiantes de la convocatoria ordinaria y a los de la extraordinaria son los relativos a las materias específicas, aquellos que, en caso de sacar un 10, pueden ponderar doble y ayudar a sacar la nota necesaria para su carrera soñada.

Es por eso que muchos estudiantes acostumbran a resolver los ejercicios de ambas convocatorias para determinar cuál de ellos ha sido más difícil y cuál más fácil. Y tú, ¿podrías resolver el examen de Latín II de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid?

Esto es lo que ha caído en la PAU de julio de la Comunidad de Madrid

Con dos opciones A y B para elegir y 90 minutos de tiempo disponibles para resolver los diferentes bloques, los alumnos pudieron hacer uso de un diccionario, aunque sin apéndices históricos que pudieran influir en el resultado de la prueba.

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Examen de Latín de la PAU extraordinaria de Madrid / UCM

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La alegría llegará a partir de las 17.30, cuando los madrileños salgan de las aulas de los exámenes de Biología, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica celebren que, por fin, comienza el verano para ellos. Ahora solo queda esperar a la publicación de las notas, disponibles a partir del 9 de julio a las 12.00 horas.