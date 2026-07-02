Pozuelo estrenará su primera estación de Bicimad el próximo 17 de julio

Pozuelo de Alarcón estrenará el próximo 17 de julio su primera estación de Bicimad, el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler impulsasdo por el Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha avanzado este jueves la alcaldesa del municipio, Paloma Tejero, durante su intervención en Horizonte Madrid Oeste, una jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades de esta zona de la región..

La llegada de este servicio al municipio supone un paso relevante en la movilidad del oeste madrileño. Pozuelo será el primer municipio fuera de la capital en integrarse en la red de Bicimad, dentro del acuerdo alcanzado entre los ayuntamientos de Madrid y Pozuelo para extender este sistema más allá de los límites de la ciudad.

Tejero ha enmarcado el anuncio en lo que ha definido como una “revolución en el transporte público” en los municipios del oeste, tradicionalmente muy dependientes del vehículo privado. Según la alcaldesa, existe un “cambio generacional importante” que está llevando a los jóvenes a utilizar cada vez más el transporte público, lo que obliga a las administraciones a “ponerse las pilas” y reclamar mejores conexiones y frecuencias.

Asimismo, la alcaldesa ha presentado Bicimad como un ejemplo de colaboración entre dos municipios que “comparten prácticamente el territorio”, con calles y desplazamientos cotidianos conectados entre Pozuelo y Madrid. El servicio, ha defendido, no debe entenderse solo como una opción de paseo u ocio, sino también como “un medio de transporte adicional” para los vecinos.

La implantación completa del sistema en Pozuelo prevé 30 estaciones y una flota de 370 bicicletas eléctricas, según el convenio firmado entre ambos ayuntamientos. Además, el municipio ha previsto conectar este despliegue con nuevos itinerarios ciclistas y con puntos estratégicos de la ciudad, como el entorno de Cercanías, la zona centro, Húmera, Avenida de Europa y Prado de Somosaguas.

El anuncio se produce en un contexto en el que la movilidad se ha situado como uno de los grandes retos del oeste madrileño. Tejero ha defendido la necesidad de seguir apostando por soluciones sostenibles, pero también ha reclamado más inversión en Cercanías, un servicio cuya situación ha calificado como “un drama” por su impacto en los atascos y en la movilidad diaria de los vecinos.