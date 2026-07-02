Pozuelo de Alarcón, una ciudad de oportunidades ante el desafío de seguir creciendo sin perder su esencia

Pozuelo de Alarcón es el único municipio que, junto a la capital madrileña, se encuentra dentro del anillo de la M-40, al oeste de la Comunidad de Madrid. Esta ubicación privilegiada le permite beneficiarse de una conexión directa con la gran ciudad, pero manteniendo una identidad propia como municipio residencial, universitario, seguro y con una elevada calidad de vida.

A ello se suma un dato especialmente relevante: Pozuelo es la ciudad con mayor renta per cápita y la más segura de España, según datos oficiales. Estos indicadores explican buena parte de su atractivo, pero también ayudan a entender algunos de sus principales retos.

Una de sus mayores fortalezas es precisamente esa localización estratégica. Pozuelo está suficientemente cerca de Madrid como para compartir oportunidades metropolitanas, pero conserva una escala urbana más amable. La próxima llegada de BiciMAD, con casi 400 bicicletas repartidas por la ciudad, refuerza esa condición excepcional: Pozuelo será el único municipio que comparta este servicio con la capital. La medida abre nuevas posibilidades de movilidad sostenible, facilita desplazamientos cotidianos y refuerza la integración con Madrid. El reto ahora será acompañar este avance con itinerarios seguros, conexiones eficaces y una cultura urbana que reduzca la dependencia del vehículo privado.

También destaca el proyecto del Palacio de Congresos, impulsado de la mano del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Pozuelo cuenta con una ubicación idónea para complementar el papel de IFEMA y atraer actividad vinculada a ferias profesionales, congresos de negocios y encuentros empresariales. Además, el futuro equipamiento puede convertirse en un gran centro cultural para el municipio y para toda la zona oeste. La oportunidad es clara: diversificar la economía local, atraer visitantes, impulsar la cultura y reforzar el papel de Pozuelo como enclave de referencia.

Pero sin duda, la principal prioridad municipal a día de hoy es la vivienda asequible. La calidad de vida de Pozuelo, su seguridad, su renta elevada y su proximidad a Madrid han incrementado notablemente la demanda residencial. Para responder a esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el primer Plan Municipal de Vivienda, que prevé adjudicar más de 220 pisos de calidad en distintas zonas del municipio, destinados a jóvenes menores de 35 años y con prioridad para quienes lleven más tiempo empadronados. Las viviendas ya están en construcción, con la previsión de sortearlas después del verano y comenzar las primeras entregas a principios del próximo año.

Aun así, el reto exige una respuesta más amplia. Por eso están previstas otras 3.300 viviendas asequibles en desarrollos como ARPO, con unas 2.900, y Huerta Grande, con 434. En este caso serán viviendas en venta, promovidas tanto por el Ayuntamiento como por la iniciativa privada, pero con precios limitados. La clave será que estos nuevos desarrollos no sean solo promociones residenciales, sino auténticas piezas de ciudad, bien conectadas, dotadas de servicios, zonas verdes, transporte y equipamientos.

Otra fortaleza destacada de Pozuelo es su ecosistema universitario. Es la ciudad con más campus universitarios de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, con siete universidades en su término municipal: tres públicas (Complutense, Politécnica y UNED) y cuatro privadas (Francisco de Vitoria, ESIC, UNIR y Villanueva). Esta concentración de talento ofrece una enorme oportunidad para impulsar la innovación, el emprendimiento y el empleo cualificado.

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