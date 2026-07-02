ESCAPADA
Ni piscinas abarrotadas ni pantanos masificados: este es el parque fluvial a poco más de una hora de Madrid con paseos en kayak y un castillo como telón de fondo
La localidad guadalajareña se ha consolidado como destino de escapada para los madrileños, combinando historia con actividades acuáticas y deportivas
Situado en plena Alcarria de Guadalajara y con apenas 65 habitantes, Zorita de los Canes podría pasar desapercibido entre otros puntos de la provincia. Sin embargo, este pequeñísimo pueblo se ha convertido en uno de los mayores descubrimientos para los madrileños que buscan huir del calor.
Y es que Zorita no solo cuenta con una ubicación privilegiada a orillas del río Tajo, sino que además, en su interior se encuentra un castillo musulmán, un parque arqueológico visigodo y una auténtica playa fluvial en la que es posible refrescarse o practicar deportes como el kayak.
¿Cuál es el precio de las entradas para el parque fluvial?
La entrada al parque fluvial de Zorita es de 10 euros por persona en fines de semana, festivos o puentes, y de 6 euros por persona en días de diario. Sin embargo, para los mayores de 3 años y los menores de 12 años, existe una tarifa especial de 6 euros durante los fines de semana, y 4 euros en los días de diario. Además, los menores de 3 años tendrán acceso gratuito.
Rutas en 'Kayak' o 'Paddle Surf' por el Río Tajo
En Zorita de los Canes son varias las empresas que ofrecen la posibilidad de realizar rutas en kayak por el Río Tajo, e incluso otros deportes como el paddle surf. En las tarifas, que rondan los 10 y 15 euros por persona y hora se incluye el alquiler del material: kayak, tabla de paddle surf, chaleco y palas, para que puedas disfrutar sin preocuparte de nada.
Esta experiencia única no solo promete a los más deportistas el poder navegar por un entorno incomparable, sino que también es perfecta para realizar en familia contemplando la fauna del lugar a través de sus aguas cristalinas y su flora, entre la que destacan los sauces llorones que delimitan el camino.
Un castillo musulmán y una Recópolis visigoda
Si el deporte no es vuestro punto fuerte, Zorita de los Canes también cuenta con varios puntos turísticos de interés, como su castillo de origen musulmán que sufrió diferentes ocupaciones y reformas, o su recópolis visigoda, donde los amantes del turismo arqueológico podrán disfrutar de las ruinas de una inmensa ciudad que data del año 575 d.C.
Su castillo, reconstruido por los caballeros de la Orden de Calatrava, tiene un estilo gótico, y su acceso se encuentra atravesando las murallas tras la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Su horario de visitas es de 11:00 a 16:00 horas, todos los sábados domingos y festivos, y su precio es de 3 euros por persona, aunque los menores de 6 años entran gratis.
Su ciudad visigoda que se extiende por nada más y nada menos que 33 hectáreas, permite ver sus muros, algunas de sus torres e incluso el recinto del palacio y de la iglesia. Además, a diferencia del castillo, su visita es libre y completamente gratuita de jueves a domingo de 9:00 a 14:00 horas.
¿Cómo llegar a Zorita de los Canes?
Desde Madrid, Zorita de los Canes se encuentra a una distancia aproximada de 95 kilómetros, es decir algo menos de hora y media de trayecto tomando C. de Esparteros y C. Imperial hacia Pl. de Prta Cerrada para incorporarse en la M-30. Desde allí, deberá tomarse la A-2 hasta llegar a la CM-2001 en Yebra, desde donde se seguirá hasta C. de la Diputación/GU-219 en Zorita de los Canes.
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