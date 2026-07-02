El paro cae un 1% en junio en la Comunidad de Madrid hasta situarse en 269.809 personas

El paro en la ciudad de Madrid ha descendido un 1% en el mes de junio con 1.245 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 129.327 personas, según el último balance estadístico elaborado por el Área de Economía, Innovación y Hacienda con los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Se trata de la cifra más baja para este mes desde 2008. Este dato supone un descenso del 1,7% respecto a hace un año, es decir, en la capital hay 2.236 parados menos que en junio de 2025, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

De esta forma, el paro en la ciudad de Madrid se distribuye en un 41,7% de hombres y un 58,3% de mujeres, situándose en 53.910 y 75.417, respectivamente. Con respecto al mes anterior, el paro entre los hombres disminuye en un 1,6% (896 parados menos) y en las mujeres en un 0,5% (349 paradas menos).

Si se compara la cifra con junio de 2025, el paro en los hombres disminuye un 2,1% (1.153 parados menos) y en las mujeres disminuye un 1,4% (1.083 paradas menos). Según los datos registrados, por sectores de actividad hay un claro predominio del sector servicios que concentra 107.369 desempleados, el 83% del total. Le siguen la construcción, con 7.362 parados (5,7%) y la industria, con 4.949 personas en situación de desempleo, lo que representa el 3,8% del total.

Segmentando por edades, los desempleados de entre 16 y 24 años son los que más descienden con respecto al mismo mes del año anterior (3,3%), representando el 5,7% del total. Les siguen los desempleados de entre 25 y 54 años, que representan el 59,8% y registran un descenso interanual del 1,8%, y los parados de 55 y más años, con un descenso del 1,3% que suponen el 34,5% del total.

El paro desciende entre los españoles y aumenta entre los extranjeros Por nacionalidad, los datos apuntan a que el desempleo ha descendido entre los españoles y ha aumentado entre los extranjeros. En comparación con junio de 2025, el número de parados de nacionalidad española se ha reducido un 3,2.

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Por su parte, el desempleo entre la población extranjera ha aumentado un 6%, debido al incremento del 9,3% entre los nacionales de países extracomunitarios, mientras que entre los ciudadanos de la Unión Europea ha descendido un 2,1%. Los extranjeros representan el 18% del total de personas desempleadas, lo que supone 1,3 puntos más que hace un año.