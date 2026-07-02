Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo: "El oeste de Madrid se ha convertido en uno de los grandes polos económicos de nuestro país"

El oeste de Madrid ya no es solo una sucesión de municipios residenciales a las afueras de la capital; sino que representa ya “uno de los grandes polos económicos” de España. Así lo ha defendido la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, durante su participación este jueves en Horizonte Madrid Oeste, la jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades de esta zona de la Comunidad de Madrid.

Tejero ha ejercido de anfitriona ante representantes institucionales, empresariales y municipales de la región, con presencia de ediles de Las Rozas, Boadilla del Monte, Majadahonda y Villanueva del Pardillo. Municipios que, según ha recordado, suman más de 350.000 vecinos y comparten, más allá de la vecindad, una misma forma de entender la gestión pública.

“Hoy no venimos únicamente a hablar del oeste de Madrid, venimos a hablar de un modelo”, ha resumido la alcaldesa. Un modelo que tiene como pilares la estabilidad institucional, la libertad económica, la seguridad jurídica, la fiscalidad competitiva y la colaboración entre administraciones y empresas. “La mejor política económica es facilitar que quienes crean riqueza puedan hacerlo con menos trabas y con más confianza”, ha defendido.

La regidora ha situado a Pozuelo y al resto de municipios del oeste como un territorio que ha dejado atrás la etiqueta exclusivamente residencial para convertirse en un ecosistema de innovación, servicios avanzados, talento e inversión. Un entorno en el que, según Tejero, conviven grandes multinacionales con pequeñas empresas nacidas en los propios municipios, algunas de ellas vinculadas ya a sectores como la inteligencia artificial y con clientes internacionales.

Todo ello apoyado en un elemento que, para la alcaldesa, resulta esencial: la calidad de vida. “Las empresas ya no eligen solo dónde instalar una oficina, eligen el mejor lugar para que vivan sus empleados”, ha señalado, apuntando a la seguridad, las zonas verdes, los servicios públicos, la oferta educativa y universitaria y la cercanía a Madrid como factores decisivos para explicar el atractivo de Pozuelo y de los municipios de su entorno. “Es marca de esta zona de Madrid”, ha afirmado.

Un éxito que, no obstante, también genera tensiones: más demanda, precios más altos y mayores dificultades para que los jóvenes puedan quedarse en la ciudad en la que han crecido. Consciente del gran problema de la vivienda, la regidora ha detallado que Pozuelo tiene en marcha sus dos últimos grandes desarrollos urbanísticos, ARPO y Huerta Grande, con capacidad para levantar alrededor de 4.600 viviendas de precio asequible.

Ahondando en la cuestión, Tejero ha destacado el “cambio de paradigma” impulsado por la Comunidad de Madrid, basado en la colaboración público-privada y la flexibilización administrativa. “Hay que facilitar la iniciativa privada”, ha sostenido, antes de reclamar menos burocracia, plazos más cortos y mayor agilidad en la tramitación urbanística. El gran reto, ha subrayado Tejero, es ampliar la oferta residencial sin romper el equilibrio que ha hecho atractivo al municipio. “Nuestra ciudad necesita crecer sin perder la esencia y el modelo de ciudad”, ha resumido.

Junto a la vivienda, la movilidad ha aparecido como el otro gran desafío del oeste madrileño. La alcaldesa de Pozuelo ha asegurado que los municipios de la zona viven “una revolución en el transporte público” tras años de fuerte dependencia del vehículo privado, impulsada por un cambio generacional en el que los jóvenes cada vez recurren más a estos servicios.

Por ello, la alcaldesa ha reclamado mejores conexiones y frecuencias, ha reivindicado el papel del Metro Ligero y ha cargado contra la situación de Cercanías, que ha calificado como “un drama” por la falta de inversión estatal y su impacto en los atascos. En paralelo, ha avanzado que Pozuelo pondrá en marcha el próximo 17 de julio su primera estación de Bicimad, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Horizonte Madrid Oeste forma parte del ciclo impulsado por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar, desde una mirada local, los principales retos y oportunidades económicas de distintas zonas de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, el encuentro ha puesto el foco en el papel estratégico del oeste madrileño como territorio de innovación, servicios avanzados, atracción empresarial y calidad de vida, pero también en los desafíos que acompañan a ese crecimiento: vivienda, movilidad, infraestructuras y sostenibilidad.