Óscar López confirma que concurrirá a las primarias del PSOE-M para ser candidato a la Comunidad de Madrid

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha confirmado este jueves que concurrirá a las primarias del PSOE-M para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. López da así un paso al frente con el objetivo de disputar al PP un Gobierno regional que, según denuncia, lleva más de tres décadas en manos de una derecha "cada vez más insolidaria, injusta y corrupta", centrada en privatizar servicios públicos y en "favorecer el negocio de unos pocos".

El dirigente socialista sostiene que "más de treinta años de PP son demasiados" y plantea su candidatura como una apuesta por abrir una nueva etapa política en la región. Frente a un modelo que, a su juicio, "vende Madrid a cachos" y "expulsa a los vecinos de sus barrios", López defiende la necesidad de "devolver la esperanza" a todos los municipios y distritos, "de Somosierra a Aranjuez y de Hortaleza a Carabanchel", con un Gobierno regional centrado en "mejorar la vida" de la mayoría social.