Majadahonda, un municipio de referencia en calidad de vida, fiscalidad, empleo y seguridad

Majadahonda se sitúa entre los municipios más destacados del país por sus indicadores de bienestar, seguridad, fiscalidad y empleo. La localidad madrileña, referente residencial del noroeste, refuerza su imagen como un municipio atractivo para vivir, trabajar y formar una familia.

Uno de los datos más relevantes es su posición como uno de los lugares más longevos de España y donde mayor esperanza de vida se registra. Este indicador, que resume factores como el entorno urbano, los hábitos de vida, la actividad física, la seguridad y la cohesión social, confirma la fortaleza de Majadahonda como ciudad saludable. Sus espacios públicos, zonas verdes y oferta deportiva y cultural contribuyen a un modelo en el que vivir más años va unido a vivir mejor.

A esta realidad se suma otro elemento clave para vecinos, familias y empresas: Majadahonda es el segundo municipio de España con menor presión fiscal, sólo por detrás de Boadilla del Monte. Este dato consolida a la ciudad como una de las localidades más competitivas ya que la baja presión fiscal supone un alivio para los hogares y favorece la actividad económica, al generar un entorno atractivo para autónomos, comercios y empresas.

Además, por quinto año consecutivo Majadahonda ha vuelto a ser reconocida como Tree Cities of the World que concede la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) y la Arbor Day Foundation.

El compromiso del municipio con el impulso al desarrollo urbanístico es contundente y prueba de ello es la aprobación de la iniciativa para el sector de ‘La Carravieja’, que permitirá construir alrededor de 400 viviendas, casi el 65% de ellas de protección oficial. La actuación culmina el mayor crecimiento urbanístico de la ciudad en las últimas décadas, que suma ya cerca de 2.275 nuevas viviendas entre los sectores de ‘Huerto del Parrito’, ‘Valles de la Mina’, ‘Arroyo del Arcipreste’ y ‘La Carravieja’, con un peso destacado de la vivienda protegida.

El empleo es otro pilar fundamental de esta radiografía municipal. Con una tasa de paro del 4,4%, Majadahonda se encuentra en pleno empleo técnico. En la práctica el municipio apenas registra desempleo, un dato que refleja el dinamismo económico de la localidad y el perfil cualificado de su población activa. La fortaleza del tejido comercial, la proximidad a grandes áreas empresariales y la capacidad de atracción residencial ayudan a explicar una situación laboral favorable.

La seguridad también ofrece datos alentadores. La criminalidad ha descendido un 7% respecto al año anterior, una evolución que confirma la mejora de los indicadores de convivencia y protección ciudadana. Esta reducción se produce en paralelo al refuerzo de la plantilla de Policía Local, con la incorporación de nuevos efectivos: 20 agentes más y otros 8 adicionales. El aumento de recursos humanos permite mejorar la presencia policial en las calles, reforzar la prevención y ofrecer una respuesta cercana ante las necesidades de los vecinos.

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La combinación de longevidad, baja fiscalidad, pleno empleo técnico y descenso de la criminalidad dibuja una imagen sólida de Majadahonda. No se trata de un indicador aislado, sino de un conjunto de datos que apuntan en la misma dirección: un municipio con calidad de vida, estabilidad económica y seguridad. En un momento en el que muchas ciudades compiten por atraer talento, inversión y familias, Majadahonda refuerza su posición como una de las localidades más atractivas del entorno madrileño.