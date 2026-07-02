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Incendio en una nave de Leganés: 15 dotaciones de bomberos trabajan en la extinción

El incendio ha calcinado la totalidad de la cubierta de la nave, provocando daños severos y un riesgo de colapso inminente

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Leganés

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Leganés / 112 COMUNIDAD DE MADRID

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Miriam Anguita

MADRID

Un incendio declarado este jueves en una nave de la calle Severo Ochoa, en Leganés, ha movilizado a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. El fuego, que afecta a un almacén y tienda de un bazar, mantiene a 15 dotaciones de bomberos trabajando intensamente en el lugar.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, un total de 15 dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid se encuentran desplegadas en el punto del siniestro. El objetivo prioritario de las unidades es doble: por un lado, las labores de extinción directa del fuego y, por otro, ejecutar las maniobras necesarias para evitar que las llamas se propaguen a las naves colindantes.

El incendio ha provocado daños severos en el edificio. De acuerdo con el informe oficial, el fuego ha afectado a la totalidad de la cubierta de la nave, que alberga tanto el almacén como la tienda del bazar. Dada la magnitud de los daños causados por las llamas en la estructura del techo, existe actualmente un riesgo de colapso en la misma.

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Las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad activo para continuar con las tareas de control de la situación.

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