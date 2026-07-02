Madrid se refugia del calor: julio arranca con centros de mayores, mercados climatizados y flamenco bajo techo

Madrid ha entrado en julio con los termómetros otra vez al alza, tras un brevísimo respiro de apenas una semana, y con una batería de medidas municipales pensadas para hacer más habitable la ciudad en las horas críticas. La capital encara desde este jueves una nueva escalada de temperaturas que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se irán acercando hasta los 40 grados en los próximos días.

El repunte térmico, de acuerdo con la Aemet, se intensificará a partir del fin de semana, con temperaturas muy elevadas de día y de noche, y podría prolongarse “hasta, al menos, mediados de la próxima semana”. El Ayuntamiento madrileño afronta este primer embate de julio con varias medidas ya desplegadas y otras que se refuerzan. Así, con el cambio de mes, la mayoría de los distritos abrirán dos o más centros municipales de mayores para ofrecer un refugio de la canícula durante las horas diurnas. Lo harán durante todo julio y hasta agosto.

Y es que el plan municipal pone el foco en los colectivos más vulnerables. El Área de Políticas Sociales intensificará las rutas de los equipos de calle para hacer seguimiento de personas sin hogar y ofrecerá plazas de centro de día en los recursos de acogida San Isidro y Beatriz Galindo, con 60 plazas en cada uno. Además, desde el pasado 1 de junio, la Campaña de Calor del Samur Social está lista para activarse cuando se declare el nivel 2 de riesgo por calor, con atención entre las 12.00 y las 20.00 horas, hidratación, comida, aseo y refugio para personas en situación de calle.

A esa red social se suma una red urbana de refugios cotidianos. El Consistorio ofrecerá 43 mercados municipales con aire acondicionado en sus zonas comunes para que vecinos y visitantes puedan resguardarse del calor. La medida forma parte de un paquete más amplio que incluye toldos de sombra en la Puerta del Sol, la apertura de la playa de Madrid Río, nebulizadores en plaza de España y La Gavia, y nuevos puntos de agua pulverizada en Arganzuela, Carabanchel, Villa de Vallecas y Centro.

Por tercer año consecutivo, la cultura también forma parte de la estrategia climática. La tercera edición de ‘Refúgiate en la cultura’ vuelve este verano con actividades en espacios cerrados y climatizados. Presentada este miércoles por la delegada del ramo, Marta Rivera de la Cruz, la iniciativa ofrecerá a partir del domingo y durante todo julio y agosto más de 60 actividades gratuitas en museos, bibliotecas, centros culturales y salas de cine, convertidos en espacios de descanso y programación cultural durante las horas de más calor.

Igual que en la anterior, uno de los ejes principales de esta edición será el flamenco, con 44 propuestas de arte jondo organizadas en colaboración con SO-LA-NA. La principal novedad de esta edición será el ciclo ‘Clásicos a Refugio’, una propuesta de microteatro que acercará el Siglo de Oro al público desde “una mirada contemporánea”, con un total de 21 representaciones entre el 14 de julio y el 26 de agosto en el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro.

El programa se extenderá también a bibliotecas municipales, centros culturales y espacios emblemáticos como el Círculo de Bellas Artes, OXO Museo del Videojuego, CentroCentro y Matadero Madrid.

El Ayuntamiento completa el plan contra el calor con protocolos para escuelas infantiles y campamentos municipales, que arrancan también en julio. También se han actualizado los contenidos del plan CALORMAD, integrado en el Plan Territorial de Emergencia Municipal, con el objetivo de organizar recursos humanos y materiales ante episodios de altas temperaturas extraordinarias. La protección alcanza asimismo al personal municipal que trabaja al aire libre, con restricciones horarias en alerta amarilla y naranja.

Si se cumplen las previsiones de la Aemet, Madrid pasará en pocos días de máximas ya muy altas a un episodio sostenido de calor extremo, con noches cada vez más cálidas y una pregunta de fondo: si los refugios improvisados del verano bastan para una ciudad que cada año necesita protegerse antes, durante más tiempo y con más intensidad.