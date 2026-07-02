MADRID
La llegada de turistas internacionales a la Comunidad se dispara un 17,5% en mayo con 2.174 millones de gasto
El gasto medio diario por turista en Madrid se situó en 293 euros, 79 euros superior a la media nacional, aunque un 6,88% menor que el año anterior
EP
La Comunidad de Madrid recibió un total de 1.031.693 turistas internacionales durante el mes de mayo, lo que supone un aumento del 17,44% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.174 millones, un 22,2% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De media, cada turista permaneció 7,2 días en la región -un 11,76% más respecto al año anterior-, con un gasto de 293 euros al día, 79 euros por encima de la media nacional (214 euros) y un 6,88% menos que en mayo de 2025.
En total, el gasto medio por persona se situó en 2.107 euros en la región, un aumento del 4,07% respecto a mayo del año anterior y 786 euros más que la media nacional (1.441 euros).
En lo que va de año, 4.129.193 turistas han visitado la región, 8,48% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 8.147 millones de euros, una cifra que supone una subida del 12,42% respecto a los cuatro mismos meses de 2025.
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