Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley del concebido no nacidoTúnel A-5Topografía de contrateÓscar LópezRefugio calorBandas latinasJódar y CarreñoPregón OrgulloEl tiempo
instagramlinkedin

MADRID

La llegada de turistas internacionales a la Comunidad se dispara un 17,5% en mayo con 2.174 millones de gasto

El gasto medio diario por turista en Madrid se situó en 293 euros, 79 euros superior a la media nacional, aunque un 6,88% menor que el año anterior

Varios turistas en el centro de Madrid.

Varios turistas en el centro de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

La Comunidad de Madrid recibió un total de 1.031.693 turistas internacionales durante el mes de mayo, lo que supone un aumento del 17,44% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.174 millones, un 22,2% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista permaneció 7,2 días en la región -un 11,76% más respecto al año anterior-, con un gasto de 293 euros al día, 79 euros por encima de la media nacional (214 euros) y un 6,88% menos que en mayo de 2025.

En total, el gasto medio por persona se situó en 2.107 euros en la región, un aumento del 4,07% respecto a mayo del año anterior y 786 euros más que la media nacional (1.441 euros).

Noticias relacionadas

En lo que va de año, 4.129.193 turistas han visitado la región, 8,48% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 8.147 millones de euros, una cifra que supone una subida del 12,42% respecto a los cuatro mismos meses de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
  2. Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
  3. Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
  4. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  5. El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
  6. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
  7. Qué fue de Teresa Viejo, la periodista pionera que fue directora de 'Interviú' y acabó desencantada con su profesión
  8. El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo

La llegada de turistas internacionales a la Comunidad se dispara un 17,5% en mayo con 2.174 millones de gasto

La llegada de turistas internacionales a la Comunidad se dispara un 17,5% en mayo con 2.174 millones de gasto

Óscar López se presenta a las primarias del PSOE-M para ser candidato a la Comunidad de Madrid

Óscar López se presenta a las primarias del PSOE-M para ser candidato a la Comunidad de Madrid

Ni piscinas abarrotadas ni pantanos masificados: este es el parque fluvial a poco más de una hora de Madrid con paseos en kayak y un castillo como telón de fondo

Ni piscinas abarrotadas ni pantanos masificados: este es el parque fluvial a poco más de una hora de Madrid con paseos en kayak y un castillo como telón de fondo

Óscar López se postula como candidato a las primarias del PSOE-M para ser presidente de la Comunidad de Madrid

Madrid se refugia del calor: julio arranca con centros de mayores, mercados climatizados y flamenco bajo techo

Madrid se refugia del calor: julio arranca con centros de mayores, mercados climatizados y flamenco bajo techo

Cuore celebra su 20 aniversario con la fiesta más divertida y espléndida del verano

Cuore celebra su 20 aniversario con la fiesta más divertida y espléndida del verano

Radiografía de las bandas latinas en Madrid: dónde actúan, cómo marcan su territorio y por qué captan a niños más pequeños

Radiografía de las bandas latinas en Madrid: dónde actúan, cómo marcan su territorio y por qué captan a niños más pequeños

La falta de luz suspende el duelo entre Jódar y Carreño en el cuarto set

La falta de luz suspende el duelo entre Jódar y Carreño en el cuarto set