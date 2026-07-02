Lola Moreno (Majadahonda): "El éxito de Majadahonda está en sus señas de identidad propias"

Durtante los últimos años, Majadahonda se ha posicionado como uno de los municipios madrileños más prometedores, con pleno empleo técnico (gracias a su tasa de desempleo de 4%) y un gran crecimiento urbanístico. Su alcaldesa, Lola Moreno, considera que "este éxito está en las señas de identidad propias de la localidad", y así lo ha expresado este juevesdurante la celebración del encuentro Horizonte Madrid Noroeste, organizado por El PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica en Pozuelo de Alarcón.

En la mesa, junto a Moreno, también han participado Eduardo Fernández, alcalde de Villanueva de Pardillo; Paloma Tejero Toledo, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Gustavo Adolfo Rico, vicealcalde de Las Rozas, y Francisco Javier Úbeda Liévana, alcalde de Boadilla, para poner en común algunas cuestiones cruciales y retos que comparten los municipios del oeste de la Comunidad de Madrid.

El problema de la vivienda a corto y mediano plazo

Durante el diálogo los diferentes representantes locales han abordado el crecimiento económico de la región, y han puesto el foco el desarrollo de oferta residencial. Lola Moreno ha destacado que la vivienda es uno de los desafíos principales de los municipios del oeste, pero también es "una preocupación a nivel nacional". Es por eso que ha reclamado la necesidad de "vivienda accesible en nuestros municipios y en todos los de España para atender las necesidades de los vecinos que no quieren marcharse".

Para hacer frente a esta demanda, Moreno ha asegurado que el Ayuntamiento de Majadahonda tiene previsto tanto planes a corto como a medio plazo. En concreto, pronto se pondrán en servicio unas 350 viviendas, cuyo requisitos para alquiler o compra es que aquellos que lo soliciten lleven más de 10 años empadronados en la localidad. Este proyecto se suma a las más de 2.200 viviendas que tamnién tiene previsto el Consistorio, de las cuales al menos el 54% serán de protección oficial. Por ejemplo, ha explicado la alcaldesa, e"n 'La Carravieja' se construirán alrededor de 400 viviendas (de estas, 65% de protección oficial)". Pese a que ha afirmado que desde la Comunidad de Madrid se han facilitado algunos procesos y se han agilizado ciertos trámites, la alcaldesa d Majadahonda ha reconocido que "todavía hay lentitud en los trámites, una senda por la cual seguir ahondando”.

Para Moreno, es crucial que los municipios del Oeste de la Comunidad de Madrid crezcan "en conversación paralela", ya que todavía quedan por delante muchos otros retos comunes. Uno de ellos es el servicio de Cercanías, cuya estación, ha denunciado, se encuentra en "un estado lamentable que necesita reformas urgentes" y cuya responsabilidad atribuye al Gobierno Central. En cuanto al Gobierno Regional, la alcaldesa ha reclamado que "se aborde el problema de trafico en M-503 en su paso por Majadahonda, donde colinda el tráfico de otros municipios cercanos”.

Un robusto tejido empresarial

Como ha explicado Moreno la estrategia de Majadahonda pasa por construir "de acuerdo a los usos que están demandando las empresas". Gracias a esa cercanía y dinamismo que mantiene con las empresas y su buena salud económica, Majadahondaha conseguido situar su deuda en cero y posicionarse como la segunda ciudad con la presión fiscal más baja, solo por detrás de Boadilla.

Seguidamente, la alcaldesa Lola Moreno ha destacado el tejido empresarial, que se encuentra en un 34% por encima de la media nacional, un éxito que ha asegurado, se debe a que sus tarifas de impuestos son las más bajas que permite la ley y van acompañadas de nuevas bonificaciones para familias y empresas.

Como resultado de su buena salud económica, Majadahonda se ha convertido en un atractivo para inversores, nuevos residentes y empresarios. De hecho, cuenta con "uno de los mejores índices del país en materia de bienestar, seguridad, fiscalidad y empleo.

Un municipio con buena salud económica

Majadahonda ha conseguido reducir la criminalidad un 7% respecto al año anterior y es uno de los lugares con mayor esperanza de vida, reflejo de que su entorno urbano ha permito adoptar buenos hábitos de vida (como la actividad física) y reforzar la cohesión social.

Por quinto año consecutivo, Majadahoda figuta entre las Tree Cities of the World, un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) junto a la Arbor Day Foundation, para las ciudades que se comprometen a gestionar, cuidar y celebrar de manera sostenible sus bosques y árboles urbanos.

Majadahonda se caracteriza además por ser una ciudad "limpia, que tiene uno de los sistemas de recogida de residuos única en España y Europa", ha subrayado la alcaldesa, que también ha resaltado las importancia que le da el municipio al cuidado de las zonas verdes y los recientes refuerzos en seguridad con los que han incorporado 20 policías locales y otros 8 que "están en camino", a los cuales se les sumarán cámaras de videovigilancia en 533 puntos del territorio.

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Otra seña que caracteriza a Majadahonda es que cuenta con puntos servicios sociales de vanguardia con asistencia digital, como "teleasistenacia, servicios de asistencia dimensionada a las necesidad es de los vecinos y un plan intergeneracion contra la soledad no deseada". Pero parte de sue esencia también es ser "una ciudad '15 minutos'", donde cualquier vecino puede acceder a uno de los 35 parques en este breve periodo de tiempo.