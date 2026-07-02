HORIZONTE MADRID OESTE
Jorge Rodrigo: “En Madrid no hablamos de vivienda, hacemos vivienda”
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid clausura el foro ‘Horizonte Madrid Oeste’, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica
Con la Comunidad de Madrid convertida en “la locomotora económica de España y una de las regiones más competitivas de Europa, el consejero de Vivienda , Transportes e Infraestructuras del Gobierno autonómico, Jorge Rodrigo, ha clausurado hoy el foro Horizonte Madrid Oeste, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, y lo ha hecho destacando el papel que en esa fortaleza por la que atraviesa la región desempeñan los municipios del oeste, ejemplos, ha dicho, de “dinamismo” en los que conviven “empresas innovadoras, centros tecnológicos, universidades de referencia, comercios, autónomos, emprendedores y miles de familias”.
“No casualidad”, ha señalado, “que muchas empresas nacionales e internacionales hayan decidido instalar aquí sus sedes”, circunstancia que ha vinculado a la existencia de infraestructuras, servicios públicos y un entorno favorable para la inversión.
Son, en gran medida, responsabilidades que caen bajo su cartera. Rodrigo ha incidido particularmente en dos, vivienda y la red de transporte público. La primera la ha definido como “la necesidad probablemente más importante para muchos jóvenes y familias”. Y en ese sentido, ha defendido las políticas de la Comunidad desde la premisa de la que parte siempre el Ejecutivo de Ayuso: el problema es de oferta.
“Intervenir el mercado no resuelve el problema”, ha enfatizado. “La solución pasa por construir más viviendas, por poner más suelo a disposición, por reducir trabas burocráticas y por ofrecer seguridad jurídica a quienes invierten”. Algo, ha subrayado, en lo que ya está la Comunidad de Madrid. “En Madrid no hablamos de vivienda, hacemos vivienda”, ha proclamado.
El consejero madrileño ha destacado así la promoción de más de 70.000 viviendas protegidas en la región, entre las que ha llamado la atención especialmente sobre las 14.000 que corresponden al Plan Vive, la iniciativa de colaboración público-privada para ofrecer pisos de alquiler asequible de la que el Gobierno regional viene haciendo bandera. Definido por Rodrigo como “el mayor programa de vivienda pública en alquiler asequible de toda España”, bajo esta fórmula se han entregado ya 5.785 casas, a las que próximamente se sumarán otras 524 en uno de los municipios del oeste de la región, Boadilla del Monte.
Junto a ello se ha referido también a los programas de la Agenda de Vivienda Social, bajo cuyo paraguas se han ejecutado otros 180 pisos. “Un esfuerzo al que es necesario que se sumen los ayuntamientos como ya están haciendo Pozuelo o Villaviciosa de Odón, promoviendo también vivienda protegida”, ha apostillado.
En materia de transporte, por otra parte, Rodrigo ha aludido a la ampliación de la red de Metro, la renovación de trenes y la incorporación de nuevas tecnologías. “Seguimos realizando el mayor esfuerzo inversor de las últimas décadas para ampliar, modernizar y mejorar esa red”, ha presumido, si bien ha reconocido que el oeste madrileño “necesita seguir mejorando su movilidad”. “Estamos trabajando para responder a ese crecimiento con planificación, inversión y diálogo permanente con los ayuntamientos”, ha anunciado.
“Cuando Madrid avanza, avanza también España. A pesar de todas las dificultades”, ha concluido.
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