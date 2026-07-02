Gustavo Adolfo Rico (Las Rozas): "Hemos implantado la estrategia del dato, que nos permite obtener información para poder gobernar y tomar decisiones"

Las Rozas de Madrid se ha consolidado como un polo de atracción tecnológica dentro del oeste de la Comunidad de Madrid gracias a su ubicación estratégica, a su capacidad para atraer empresas, talento y nuevos proyectos vinculados a la innovación, y a un entorno económico dinámico que refuerza su papel como municipio de referencia para la actividad empresarial, la digitalización y el desarrollo de iniciativas tecnológicas en el noroeste madrileño.

Durante el encuentro con alcaldes celebrado este jueves en el marco del evento Horizonte Madrid Oeste que ha reunido a representantes de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Boadilla del Monte, Majadahonda y Villanueva del Pardillo, Gustavo Adolfo Rico, vicealcalde de Las Rozas, ha reivindicado la importancia de la tecnología en el impulso del municipio y ha puesto en valor la “estrategia del uso del dato” que implantaron desde su administración cuando llegaron al gobierno en 2015. En ese momento, ha explicado, “Las Rozas era una ciudad con estándares de calidad de vida altos, unos índices de satisfacción de los vecinos altos, con entornos tranquilos, seguros, donde se podía aprender, donde era fácil trabajar, montar una empresa, porque había impuestos bajos y donde la seguridad tenía unos índices bajos también, por lo tanto era fácil vivir. Llegamos en un momento donde la cantidad de cosas estaba hecha y teníamos que buscar la calidad”.

“La tecnología empezaba en aquel momento y nosotros implantamos la estrategia del dato, es decir, gobernar a través del dato, que todos esos sistemas de información que existían y que estábamos poniendo en coordinación unos con otros nos dieran unos datos a través de los cuales pudiéramos gobernar y tomar decisiones se basara en los máximos elementos de juicio posibles”, ha argumentado.

En definitiva, ha subrayado, la idea era “poner la ciudad como servicio -en base al concepto City as Service-, y gestionar de una manera eficaz a través de los servicios”. Eso propició, ha señalado, que “pusiéramos bajo un paraguas una serie de verticales a través de los cuales obtener datos, que entre ellos conectaran, para poder utilizar toda la tecnología emergente en aquellos proyectos disruptivos que estaban en vanguardia en esos momentos”.

Las Rozas Innova

Pero también en ese momento, ha manifestado el vicealcalde, “empezamos a visitar empresas, que nos hacían llegar la falta de conocimiento que tenían del resto de empresas que había implantadas en el municipio”. Es decir, ha inducido, “no se estaba poniendo en valor el territorio del municipio en el que estaban”. Asimismo les hicieron llegar que tampoco contaban con una relación estrecha y cercana con la administración: “No sabían cómo podían devolver mediante proyectos a la sociedad la gratitud de estar arraigado en el municipio, lo que ponía de manifiesto también la falta de talento”.

El Consistorio se dio cuenta de que “por un lado, las empresas nos hablan de falta de talento, pero por otro, (en los colegios) solo vemos talento”. En este punto, decidieron hacer algo para conectar todo ese tejido educativo y empresarial y de ahí surge Las Rozas Innova.

Esta aceleradora se dedica a introducir los proyectos pioneros que provienen de startups, emprendedores y centros educativos dentro del tejido de la red de inversión a través de diferentes impulsores.

Uno de ellos es el Hub de Emprendimiento “donde se alojan en nuestras instalaciones diferentes empresas y donde a día de hoy tenemos alojadas a 60 startups con cerca de 2000 personas a las que se les asesora, se les informa, se les acompaña y se les intenta introducir en el tejido empresarial y en la red de inversiones. "Hasta 11 millones de euros ha sido el capital que los inversores han invertido en esas startups que nosotros tenemos”, ha destacado, a la vez que ha afirmado que “lo hacemos con un fin, bajo una demanda, pero intentando estar por delante de ella”.

En otro orden de cosas, el vicealcalde ha puesto de relieve algunos otros proyectos sociales tan “innovadores y punteros” como unos sensores que prevén instalar en los pasos de cebra para personas con visibilidad reducida, con el objetivo de que detecten el movimiento de los coches y avisen de los posibles peligros que pueda haber a la hora de cruzar la calle. “Estamos muy orgullosos”, ha recalcado.

Vivienda

Otro de los temas que abordaron los representantes de los municipios del oeste de la Comunidad de Madrid en el encuentro Horizonte Madrid Oeste fue la vivienda, un reclamo no solo municipal, sino nacional. A este respecto, Gustavo Adolfo Rico ha remarcado que Las Rozas tiene “el suelo totalmente agotado” y que el plan general está muy avanzado, por lo que esperan que pueda estar para finales de este año. Pero la idea es poder empezar con el nuevo plan “que pone a disposición de los vecinos 4 millones y medio de metros cuadrados que no cambian la configuración de la ciudad e incluso bajan la densidad, pero que pondrá 500 viviendas en el mercado”.

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Por último, el vicealcalde se ha sumado a las reclamaciones de otros alcaldes que han puesto de relieve la difícil situación “en la que están funcionando las líneas de cercanías, que hacen que los vecinos lleguen tarde y se someta a unas esperas interminables y parones bochornosos”. También se ha unido a la idea del cierre de la M-50. “Tenemos que seguir incansablemente pidiéndolo”, ha concluido.