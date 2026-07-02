Fuenlabrada exige a la Comunidad de Madrid un Plan Regional de Climatización para colegios ante el calor extremo

La lucha contra las altas temperaturas se ha convertido en la prioridad de la agenda política en Fuenlabrada. El Ayuntamiento ha alzado la voz ante la Comunidad de Madrid exigiendo la puesta en marcha de un Plan regional de eficiencia energética y adaptación climática destinado a los centros educativos públicos del municipio, gravemente afectados por el aumento de las temperaturas registrado en los últimos años.

Un plan integral para las aulas

La moción, aprobada en el último Pleno con el respaldo de PSOE, Vox y Más Madrid, busca ir más allá de soluciones temporales. El Consistorio demanda que el Gobierno regional aborde una intervención estructural que incluya: un diagnóstico centro a centro para una evaluación detallada del estado de las instalaciones; modernización mediante la sustitución de sistemas obsoletos, mejora de la envolvente térmica, ventilación eficiente e instalación de energía solar; adaptación de patios con creación de zonas de sombra natural y protección solar; y una regulación autonómica que establezca condiciones mínimas de habitabilidad climática frente a episodios de frío y calor extremo.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha hecho especial hincapié en que, si bien el Consistorio mantendrá su disposición a colaborar en el mantenimiento ordinario de las áreas escolares, la responsabilidad de la planificación y financiación recae exclusivamente sobre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Fuenlabrada refuerza su red de refugios climáticos

Esta petición a nivel educativo se suma a la estrategia local de ciudad habitable que el municipio está implementando para mitigar el impacto del cambio climático en los vecinos. Tras la aprobación de otra moción centrada en el bienestar ciudadano, Fuenlabrada intensificará sus medidas contra las olas de calor: ampliación de la red de refugios climáticos, mejorando sus horarios, accesibilidad y señalización; estudio de nuevas zonas de juegos de agua en los distritos con mayor afluencia vecinal; y la priorización de soluciones basadas en vegetación y arbolado para crear corredores de sombra natural en todo el casco urbano.

El municipio ya mostró su apoyo el pasado año a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por sindicatos y la FAPA Giner de los Ríos para la climatización de los centros educativos en la región. A pesar de haber sido rechazada anteriormente en la Asamblea de Madrid por PP y Vox, el Ayuntamiento insiste en la urgencia de estas medidas ante la realidad climática que sufren los alumnos y docentes cada curso.

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El Consistorio trasladará ahora esta petición formal a la Consejería de Educación, la Asamblea de Madrid y al Consejo Escolar regional, solicitando transparencia total sobre los presupuestos y plazos previstos para las actuaciones de eficiencia energética en el municipio.