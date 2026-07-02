Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: "Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos"

"Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población de los últimos 25 años, un 220 %. Y la clave ha sido la calidad de vida que garantiza el municipio". Así resumió el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda Liébana, la transformación experimentada por la localidad durante su participación en el foro Horizonte Madrid Oeste, organizado por El Periódico de España en Pozuelo de Alarcón para analizar los principales retos y oportunidades de los municipios del oeste de la Comunidad de Madrid.

El encuentro reunió a los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Boadilla del Monte, Majadahonda y Villanueva del Pardillo en una mesa redonda centrada en el crecimiento económico, la atracción empresarial, la vivienda y la movilidad, cuestiones que comparten unos municipios convertidos en uno de los principales motores económicos de la región.

Durante su intervención, Úbeda defendió que el crecimiento de Boadilla ha ido acompañado de una planificación que ha permitido mantener la calidad de vida que caracteriza al municipio. Actualmente, la localidad roza los 68.000 habitantes, después de haber multiplicado su población en las dos últimas décadas, un incremento que, según explicó, se ha producido sin renunciar a la creación de servicios públicos e infraestructuras.

En este sentido, destacó el papel que ha desempeñado la implantación de grandes empresas en el municipio, especialmente la Ciudad Financiera del Banco Santander, como uno de los principales motores de desarrollo. "Ha generado 7.000 empleos, y la mitad de esos empleados han elegido vivir en Boadilla. Pero el crecimiento ha sido con orden y se han hecho las infraestructuras necesarias, como colegios o centros de salud", afirmó. Además, destacó la construcción de un nuevo hospital Hospiten en el municipio.

"Boadilla se encuentra cerca de completar su desarrollo residencial"

El alcalde aseguró que el municipio se encuentra ya cerca de completar su desarrollo residencial. Según explicó, "únicamente quedan pendientes unas 3.000 viviendas, de las que aproximadamente la mitad serán protegidas", lo que permitirá dar respuesta a la demanda existente sin alterar el modelo urbanístico de la localidad.

El mercado laboral fue otro de los asuntos que abordó durante su intervención. Boadilla mantiene una de las tasas de desempleo más bajas de la Comunidad de Madrid, un 3,2 %, una cifra que refleja la fortaleza económica del municipio, aunque también plantea nuevos desafíos para determinados sectores.

"Tenemos una tasa de paro del 3,2 %, pero seguimos teniendo problemas para encontrar camareros o peluqueras", apuntó Úbeda, quien recordó que la creación de empleo obliga también a disponer de vivienda suficiente y de unas infraestructuras adecuadas para absorber ese crecimiento.

"Los motores que impulsan el crecimiento de Boadilla son la calidad de vida, la oferta educativa y universitaria"

A juicio del alcalde, la capacidad de Boadilla para seguir atrayendo población y empresas responde a una combinación de factores que van mucho más allá del crecimiento económico. "Los motores que impulsan el crecimiento de Boadilla son la calidad de vida, la oferta educativa y universitaria, que atrae a las empresas y a sus directivos. La calidad de vida es la seguridad, las zonas verdes y los servicios elementales", aseguró.

La movilidad cerró la mesa redonda entre los alcaldes participantes. Úbeda coincidió con el resto de regidores en reclamar una mejora de las conexiones del oeste madrileño para responder al crecimiento demográfico que experimentan estos municipios, "queda aún tiempo para que llegue el Cercanías a Boadilla, pero es importante que esto cambie porque muchos municipios están creciendo hacia Boadilla. Si no llega el Cercanías, acabaremos saliendo con drones", bromeó el alcalde.

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Un desafío compartido por toda la zona oeste de la región, donde la llegada de nuevos vecinos, empresas y actividad económica exige seguir reforzando las infraestructuras y el transporte público para mantener la competitividad de un territorio en plena expansión.