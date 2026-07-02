De la ilusión por el progreso al crecimiento urbano: la exposición fotográfica gratuita que explora los cambios de Madrid

La cita es en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, donde, con entrada gratuita, los madrileños podrán ver fotografías en las que la capital es la protagonista, pero lo que realmente llamará la atención serán los cambios que ha atravesado la ciudad desde los años 80 hasta principios de los 2000, pasando por las calles para atestiguar el crecimiento urbano con grandes infraestructuras con, por ejemplo, la ampliación del Aeropuerto Rodolfo Suárez, así como los cambios dentro de los interiores domésticos.

En marco del festival de fotografía PHotoESPAÑA 2026, el museo acogerá 'Topografía de contraste' hasta el 22 de febrero de 2027, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. La muestra colectiva comisariada por Óscar Manrique propone una mirada plural y crítica sobre Madrid, desde el contraste entre las obras de fotógrafos como Alberto García-Alix, José Manuel Balleste, Ángel Marcos y Chema Prado, para adentrarse en las tensiones y contradicciones que definen la identidad urbana de la capital.

Interiorismo futurista

'La habitacion de Luis', de Alberto García Alix. / CEDIDA

Entre las 36 imágenes que componen la exposición, está 'La habitación de Luis', disparada por Alberto Gacía Alix. Su aspecto diáfano y minimalista contrasta con su vecina en la sala que comparten dentro las instalaciones del museo, la obra de Ramón Gómez de la Serna, que, en cambio, destaca por la saturación, acumulación y mezcla caótica de elementos decorativos.

Cuando García Alix realizó esta imagen en 1996, ya se sabía que el futuro sería uno de robots, coches voladores, viajes espaciales y teletransportación. Una fantasía que surgió de películas y libros de ciencia ficción, la Madrid de entonces soñaba con lo que podría ser a puertas del cambio de siglo. Aunque ciertamente llegarían tiempos diferentes, 'La habitación de Luis' es un reflejo de una habitación promedio adelantada a su tiempo.

La muestra también presenta fotografías de la Gran Vía de los años 1971/1972, desfiles del Orgullo, instantáneas del Rastro, bares de calamares, fachadas de comercios históricos como Caramelos Paco, paisajes urbanos, monumentos como el Ángel caído, edificios icónicos como las Torres Kio, interiores del Metro, cambios en el interior de sus supermercados y comercios a cuenta de la llegada de ciudadanos chinos, entre otras facetas castizas.

Crecimiento urbano

José Manuel Ballester. Gran Terminal 3, 2002 / José Manuel Ballester, PHotoESPAÑA 2026

Pero uno de los eventos que más explican la ciudad que vemos hoy, fue su crecimiento urbano, por lo que una de las obras retrata el proceso de construcción de la terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, tomada por José Manuel Ballester en 2006. En línea con el prisma futurista, la estructura presenta un estilo 'high-tech', una corriente arquitectónica surgida en los años 70 que se caracteriza por exponer las instalaciones técnicas y el minimalismo funcional.

Con una cubierta lineal ondulada de acero y un falso techo de bambú, maximiza la entrada de luz natural y reduce el consumo energético. Por este diseño, los arquitectos del Estudio Lamela y la firma británica Richard Rogers Partnership ganaron el Premio Stirling y el European Award del Royal Institute of British Architects (RIBA).

'Topografía de contraste' propone un recorrido histórico, pero también de una lectura cultural, una especie de mapeo visual de la expansión metropolitana, la memoria arquitectónica, la vida cotidiana y esos espacios de paso que no se tienen muy presentes. Las fotografías son un punto de referencia al pasado, al tiempo que invita a observar cómo Madrid se transforma y a sus habitantes.

La muestra colectiva se adentra en las dicotomías de Madrid a lo largo del tiempo / Chema Prado S/T, 1989

Madrid, una ciudad de dicotomías

En líneas generales, la exposición viaja en el tiempo para recordar las calles, edificios y escenas cotidianas de la Madrid de hace más 20, e incluso 40 años, en los que queda en evidencia las tensiones que han acompañado a la ciudad todo este tiempo: entre el centro y la periferia, entre la tradición y la modernidad, entre el poder económico y precariedad, o entre la élite cultural y la cultura popular.

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Con los años, Madrid no termina de resolver sus tensiones. En su lugar, las incorpora a su identidad. Por ello, la exposición se plantea como una pieza única que, atravesada por relaciones irónicas y resonancias inesperadas, no busca resolver las tensiones que atraviesan la ciudad, sino hacerlas visibles. De esta forma, pretende poner en diálogo espacios, gestos y arquitecturas para revelar afinidades ocultas y contrastes persistentes.