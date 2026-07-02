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PAU JULIO 2026

Estas han sido las preguntas del polémico examen de Química de la PAU de julio de Madrid: ¿más difícil que la convocatoria ordinaria?

A las 17.30 de este jueves los madrileños serán libres y podrán comenzar a disfrutar del verano que hasta ahora se han perdido por estar estudiando

Examen de Química de la PAU extraordinaria de Madrid

Examen de Química de la PAU extraordinaria de Madrid / UCM

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

En la tarde del miércoles 1 de julio los estudiantes que se han presentado a la convocatoria extraordinaria de la PAU en Madrid han tenido que enfrentarse a las optativas que hayan cursado. Con el verano en el punto de mira y con ganas de poner fin a la jornada de la PAU, en la segunda tanda de exámenes del miércoles era el turno de Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química y la segunda lengua extranjera.

Por suerte, los jóvenes ya han dejado atrás materias más densas y pueden tomarse el resto de esta convocatoria con más calma. El examen de Historia de España es agua pasada, el de Lengua Castellana y Literatura era el primero del que los madrileños se deshacían y ahora Física y Química también están fuera del radar. Sin embargo, son precisamente estas dos las que, entre todas las optativas, generan debate todos los años en redes sociales por sus ejercicios casi imposibles de resolver.

Esto es lo que ha caído en la PAU 2026 de Química en Madrid

A diferencia de las creencias populares, los exámenes de la convocatoria extraordinaria en ocasiones rebasan en dificultad a los de la convocatoria ordinaria. Si bien muchos piensan que en la PAU de julio la mayoría de estudiantes pueden subir nota de una manera más fácil o incluso realizar exámenes más sencillos, la realidad habla por sí sola.

A continuación, el examen de Química al que se han enfrentado los alumnos de la convocatoria extraordinaria de la PAU, ¿crees que es demasiado difícil?

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Examen de Química de la PAU extraordinaria de Madrid / UCM

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Por fin, este jueves 2 de julio se acaba la pesadilla para los estudiantes. A las 17.30 los madrileños serán libres y podrán comenzar a disfrutar del verano que hasta ahora se han perdido por estar estudiando. Ahora, solo queda esperar con paciencia las notas, que se podrán consultar a partir del día 9 de julio a las 12.00 horas del mediodía.

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