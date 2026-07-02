Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas de la convocatoria extraordinaria de la PAU en Madrid: ¿muy fácil?

Nueva jornada de exámenes para los madrileños. Después de deshacerse de materias como Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía, Inglés e Historia de España, poco a poco, los estudiantes van dejando atrás la PAU 2026.

Esta mañana, inauguraban el día los que se tenían de examinar de Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II y, cómo no, la temida asignatura de Matemáticas II.

Preguntas del examen de Matemáticas II en la PAU 2026 de Madrid

Sin duda, el examen de Matemáticas es uno de los más polémicos en la PAU todos los años y en todas las convocatorias, donde no tardan en esparcirse las críticas en redes sociales y para el que se buscan las respuestas casi que al momento. A continuación, el examen este año en la convocatoria extraordinaria, ¿crees que es demasiado fácil de resolver?

Examen de Matemáticas II de la PAU de julio de Madrid / UCM

Examen de Matemáticas II de la PAU de julio de Madrid / UCM

Después de un descanso, eran los alumnos que cursaron Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Tecnología e Ingeniería II los que tomaron el relevo de los compañeros de la mañana, de 12.00 a 13.30 horas.

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El día acabará con los exámenes de Biología, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. El horario previsto de los exámenes es de 16.00 a 17.30 y, tras ellos, los estudiantes podrán dar la bienvenida de una vez a las vacaciones de verano.