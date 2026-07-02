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PAU JULIO 2026

Así ha sido el examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid: ¿eres capaz de resolverlo?

Este jueves, los estudiantes pondrán el broche final a la PAU extraordinaria de Madrid

Examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid

Examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid / UCM

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Comienza la cuenta atrás para el fin de la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en Madrid. Si bien en la mañana del miércoles 1 de julio los estudiantes estaban nerviosos por enfrentarse a los exámenes de Inglés e Historia de España, por la tarde parecía que se respiraba una mayor tranquilidad.

Y es que con las optativas de Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Química y la segunda lengua extranjera, terminaba la segunda jornada de PAU. De esta manera, solo queda un último día de exámenes para que los madrileños puedan empezar a disfrutar de sus vacaciones de verano después de intensas jornadas de estudio.

Así ha sido el controvertido examen de Historia del Arte de la PAU de julio de Madrid

A las 16.00 de la tarde del miércoles 1 de julio daba comienzo el examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid, en la que los estudiantes madrileños tuvieron que hacer frente una prueba que contaba con cuatro preguntas a desarrollar en 90 minutos.

Este examen combina identificación visual, desarrollo de temas y análisis de obras clásicas ha contado con un primer bloque de respuesta única, y tres con elección entre autores y obras. Así, el primer y segundo bloque puntuaban hasta un máximo de dos puntos cada uno, mientras que el tercer y cuarto bloque tenían un valor de 3 puntos cada uno. Y tú, ¿qué nota sacarías si tratas de resolver el examen?

Examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid

Examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid / UCM

Examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid

Examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid / UCM

Cuenta atrás para el final de la convocatoria extraordinaria de la PAU

Oficialmente queda un día para que los madrileños se despidan de la PAU por completo. A diferencia de la convocatoria ordinaria, la extraordinaria se condensa en tres días al no distinguir entre modalidades en exámenes como Inglés o Lengua Castellana y Literatura, lo que permite a los alumnos acabar antes la jornada de exámenes y disfrutar de su verano.

Este jueves 2 de julio será el turno exclusivamente de las optativas, materias importantes para cada modalidad para subir nota. De 9.30 a 11.00 la jornada empezará con Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II y Matemáticas II. De 12.00 a 13.30 llega el turno de Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Tecnología e Ingeniería II.

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Por último, los estudiantes podrán el broche final a la PAU 2026 con la realización de los exámenes de Biología, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

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