Así ha sido el examen extraordinario de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de la PAU de Madrid: ¿imposible de resolver?

La última jornada de los exámenes extraordinarios de la PAU en Madrid daba comienzo esta mañana cuando los estudiantes hacían frente al examen de Matemáticas II desde las 9:30 a las 11:00 horas. Tras un breve descanso, a las 12:00 llegaba el turno de los estudiantes del itinerario de sociales que enfrentaron el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 12:00 a 13:30 horas.

Aunque no es un secreto que las matemáticas suelen ser el talón de Aquiles de estos estudiantes, los alumnos hacían un último esfuerzo, en el que, durante hora y media, intentaron superar la asignatura pendiente o mejorar su nota de cara a las listas de acceso a las diferentes universidades de nuestro país.

¿Qué ejercicios tuvieron que resolver los estudiantes en el examen de Matemáticas Aplicadas?

A diferencia de los exámenes de las asignaturas de Historia de España o Lengua y Literatura, para superar la prueba de Matemáticas no solo vale con estudiar y memorizar, sino que se requiere de una práctica activa, así como de agilidad y precisión en las operaciones básicas.

Por ello, no sorprende que el comentario más escuchado en los minutos consiguientes a la salida de los estudiantes de las aulas de examen sea: "Era imposible de resolver". Y tú, ¿serías capaz de dar con la solución de todos los ejercicios?

Examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid / UCM

Examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid / UCM

Tras este examen, de 16:00 a 17:30 horas se darán cita las optativas de Biología y Dibujo Técnico poniendo fin a la semana de la PAU extraordinaria en Madrid que prevé reservar la jornada del viernes para subsanaciones ante posibles coincidencias e incidencias.