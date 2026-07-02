Eduardo Fernández Navarro (Villanueva del Pardillo): "La presión fiscal es uno de los principales motores para facilitar que vecinos y empresas decidan instalarse en el municipio""

"Villanueva del Pardillo va a crecer, pero vamos a ser sensatos para hacer cosas que sean viables. Hay que tener prudencia". Con esta reflexión, el alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro, resumió el modelo de municipio que defiende para una localidad que ya ronda los 20.000 habitantes y que continúa consolidándose como uno de los municipios con mayor proyección del oeste madrileño.

El alcalde participó en el foro Horizonte Madrid Oeste, organizado por El Periódico de España en Pozuelo de Alarcón, donde los alcaldes de Pozuelo, Las Rozas, Boadilla del Monte, Majadahonda y Villanueva del Pardillo analizaron los principales retos compartidos por esta parte de la región, desde el crecimiento demográfico hasta la movilidad, la vivienda o la atracción de inversión.

Fernández explicó que el incremento de población registrado en los últimos años responde a un modelo que apuesta por un crecimiento ordenado. Uno de los pilares de esa estrategia, según destacó, es la capacidad del municipio para resultar atractivo tanto para las familias jóvenes como para la inversión empresarial.

"Somos un foco claro de deporte y juventud"

"Somos un foco de atracción para familias y gente joven. La presión fiscal es uno de los principales motores para facilitar que vecinos y empresas decidan instalarse aquí. Somos el municipio con menor presión fiscal entre las localidades madrileñas de entre 30.000 y 150.000 habitantes, un avance muy importante tanto para nosotros como para las empresas", aseguró.

El alcalde defendió que esa política fiscal ha permitido mejorar la competitividad del municipio y favorecer la llegada de nuevos proyectos empresariales, al tiempo que contribuye a fijar población joven en Villanueva del Pardillo.

Fernández destacó igualmente la apuesta municipal por el deporte, la juventud y el acceso a la vivienda como herramientas para consolidar ese crecimiento en los próximos años.

"Somos un foco claro de deporte y juventud. Estamos desarrollando el plan de urbanización aprobado en 1998, que actualmente se encuentra ejecutado en torno al 40 %, y estamos dando la oportunidad a muchos jóvenes de acceder a una vivienda", explicó.

"El polígono industrial será una de las claves del desarrollo económico de Villanueva del Pardillo"

A esa estrategia se suma el desarrollo económico vinculado al tejido empresarial. El alcalde puso en valor el crecimiento del polígono industrial como uno de los principales motores del municipio y avanzó que el objetivo pasa por seguir ampliando esa actividad en los próximos años.

"El polígono industrial es otro de nuestros motores económicos. Ya se han implantado empresas de prestigio y nuestro objetivo es seguir incrementándolo porque será una de las claves del desarrollo económico de Villanueva del Pardillo", afirmó.

El crecimiento urbanístico continuará con la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya tramitación ya prepara el Ayuntamiento. Fernández explicó que la intención es planificar el futuro del municipio desde criterios de sostenibilidad y equilibrio, adaptando el desarrollo residencial a las necesidades reales de la población.

La última parte de su intervención estuvo centrada en uno de los asuntos que mayor consenso generó entre todos los alcaldes participantes: la movilidad.

"Reclamamos los medios que se necesitan ya para mejorar el transporte público. Tenemos dos vías como la M-503 y la M-509 que permiten llegar a la A-6 en apenas cuatro minutos, pero por nuestra avenida principal pasan cada día cerca de 26.000 vehículos procedentes de Boadilla, Las Rozas y otros municipios del entorno, lo que provoca importantes problemas de tráfico", lamentó.

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Fernández coincidió con el resto de regidores en que el crecimiento que vive el oeste madrileño debe ir acompañado de una mejora de las infraestructuras de transporte para garantizar la competitividad de estos municipios y mantener su calidad de vida. A su juicio, Villanueva del Pardillo afronta una etapa decisiva para consolidar su desarrollo, atraer nuevas oportunidades y seguir creciendo, aunque siempre desde la planificación y la prudencia.