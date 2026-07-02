Horizonte Madrid Oeste, en directo: un encuentro entre municipios para dialogar sobre los desafíos estratégicos que afrontan las localidades del oeste regional

El oeste de la Comunidad de Madrid, integrado por municipios como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación, servicios avanzados y actividad empresarial de la región. Su elevada capacidad de atracción de inversión, talento y sedes corporativas lo ha convertido en un territorio estratégico para el desarrollo económico madrileño.

Por eso, bajo el título de Horizonte Madrid Oeste, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este jueves 2 de julio en el Centro Cultural MIRA un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que afrontan las localidades del oeste de la Comunidad de Madrid.

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El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento de Las Rozas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el Ayuntamiento de Majadahonda y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo; el patrocinio de PreZero, Valoriza, FCC Medio Ambiente, Urbaser y las Rozas Innova, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC).

Paloma Tejero Toledo: "Nos hemos convertido en una zona donde la gente no solo viene a trabajar, sino que quiere quedarse a vivir" Paloma Tejero Toledo, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, ha recalcado que "los alcaldes del oeste queremos preservar ese modelo que ha funcionado bien y que está haciendo que todo el mundo quiera venir a vivir aquí". Además, ha manifestado: "Nuestro reto es seguir avanzando con el urbanismo".

Francisco Javier Úbeda: "El oeste de Madrid, por la calidad de vida que tiene, atrae" Francisco Javier Úbeda Liébana, alcalde de Boadilla del Monte, ha argumentado que la seguridad, las zonas verdes y los servicios esenciales "a tiro de piedra" hacen que las empresas y las familias se decanten por el oste de Madrid.

Comienza la primera mesa redonda: ‘El Oeste de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial’ Paloma Tejero Toledo, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Gustavo Adolfo Rico, vicealcalde de Las Rozas; Francisco Javier Úbeda Liébana, alcalde de Boadilla del Monte; Lola Moreno Molino, alcaldesa de Majadahonda, y Eduardo Fernández Navarro, alcalde de Villanueva del Pardillo, dialogarán en ‘El Oeste de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial’.

Paloma Tejero Toledo: "El oeste de Madrid se ha convertido en uno de los grandes polos económicos de país" La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero Toledo, ha sido la encargada de abrir institucionalmente Horizonte Madrid Oeste y, en su intervención, ha aprovechado para destacar que los municipios del oeste de Madrid comparten "una forma de entender la gestión pública". Además, ha añadido que "el oeste de Madrid se ha convertido en uno de los grandes polos económicos de país".

Ainhoa Moll: "El oeste de la Comunidad de Madrid es hoy una de las área más dinámicas y competitivas del país" Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, ha destacado que "la Comunidad de Madrid no se entiende solo desde la capital, debe entenderse también desde sus municipios".

Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, da la bienvenida a Horizonte Madrid Oeste Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, ha sido la encargada de dar por comenzado Horizonte Madrid Oeste.