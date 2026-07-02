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HORIZONTE MADRID OESTE

Horizonte Madrid Oeste, en directo: un encuentro entre municipios para dialogar sobre los desafíos estratégicos que afrontan las localidades del oeste regional

La tercera parada del ciclo 'Horizonte Madrid', dedicado a los desafíos estratégicos que afrontan los municipios del oeste de la Comunidad de Madrid, tiene lugar este jueves 2 de julio en Pozuelo de Alarcón

El oeste de la Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación, servicios avanzados y actividad empresarial de la región

El oeste de la Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación, servicios avanzados y actividad empresarial de la región / PEXELS

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

El oeste de la Comunidad de Madrid, integrado por municipios como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación, servicios avanzados y actividad empresarial de la región. Su elevada capacidad de atracción de inversión, talento y sedes corporativas lo ha convertido en un territorio estratégico para el desarrollo económico madrileño.

Por eso, bajo el título de Horizonte Madrid Oeste, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este jueves 2 de julio en el Centro Cultural MIRA un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que afrontan las localidades del oeste de la Comunidad de Madrid.

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El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento de Las Rozas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el Ayuntamiento de Majadahonda y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo; el patrocinio de PreZero, Valoriza, FCC Medio Ambiente, Urbaser y las Rozas Innova, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC).

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