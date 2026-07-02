EN OCTUBRE
Ayuso quiere a Sebastián Yatra como actuación estrella en el Festival Hispanidad 2026
El evento, que busca superar el éxito de la edición anterior, contará con Estados Unidos como país invitado
EP
La programación de la Hispanidad 2026 en Madrid promete ser una de las más destacadas de los últimos años. La Comunidad de Madrid se encuentra trabajando en los trámites para que el reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra actúe en directo el próximo 10 de octubre. El escenario elegido para este gran evento sería la Plaza de España, uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de la capital.
Detalles del evento y licitación
El proyecto, que actualmente se encuentra pendiente de adjudicación, cuenta con un presupuesto base de licitación de 429.998,97 euros (IVA incluido), según consta en el Portal de Contratación Pública regional. La gestión de la exhibición artística se articula a través de la sociedad Kamadaya Entertainment Corp., titular de la exclusividad para este espectáculo.
Sebastián Yatra, referente de la música pop latina y ganador de premios Latin Grammy, es un artista consolidado que ha triunfado mundialmente con éxitos como Tacones Rojos, No hay nadie más y su participación en la banda sonora de la película de Disney Encanto con el tema Dos Oruguitas.
Su posible incorporación al cartel refuerza el compromiso de la Fiesta de la Hispanidad, que en esta edición de 2026 cuenta con Estados Unidos como país invitado. El objetivo es repetir y superar el éxito de la edición anterior, que alcanzó un récord de asistencia de más de 900.000 personas en más de 200 actividades bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid.
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