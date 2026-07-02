EVENTO EMBLEMÁTICO
La Carrera de Tacones del Orgullo 2026 llena de 'glamour' y plataformas la calle Pelayo
Óscar se corona vencedor de la 27ª edición de la competición que desafía el equilibrio y el humor en el corazón de Chueca
La mítica Carrera de Tacones de la calle Pelayo ha celebrado su 27ª edición, consolidándose un año más como uno de los eventos más esperados, divertidos y emblemáticos de las fiestas del Orgullo de Madrid (MADO 2026). En una jornada cargada de velocidad, fantasía y mucho glamour, Óscar ha logrado cruzar la meta en primer lugar, declarando entre risas: "Soy una vieja veterana ya".
Un clásico del Orgullo de Madrid: velocidad sobre plataformas
La calle Pelayo se transformó nuevamente en el escenario de esta singular competición que desafía el equilibrio y el sentido del humor. Bajo la inigualable presentación de Chumina Power, decenas de participantes se enfrentaron al reto de correr sobre plataformas de hasta 15 centímetros.
La carrera, lejos de ser una prueba convencional, incluyó desafíos que elevaron la espectacularidad del evento: en el puesto de avituallamiento, los corredores debieron recoger un bolso y un vestido para continuar la marcha, además de una parada obligatoria para retocar el maquillaje antes de encarar el sprint final.
El público congregado en el corazón de Chueca no dejó de animar a los corredores, creando un ambiente de fiesta al aire libre donde las caídas y las remontadas imposibles formaron parte del espectáculo. Más que una competición, la Carrera de Tacones es un símbolo de la esencia del Orgullo en Madrid: una mezcla única de deporte, reivindicación, creatividad y humor que logra conectar con miles de espectadores cada año.
Con este éxito, la 27ª edición reafirma el espíritu transgresor que convierte a esta cita en una de las imágenes más icónicas de la celebración LGTBIQ+ en la capital.
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- Qué fue de Teresa Viejo, la periodista pionera que fue directora de 'Interviú' y acabó desencantada con su profesión