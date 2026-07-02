La Carrera de Tacones del Orgullo 2026 llena de 'glamour' y plataformas la calle Pelayo

La mítica Carrera de Tacones de la calle Pelayo ha celebrado su 27ª edición, consolidándose un año más como uno de los eventos más esperados, divertidos y emblemáticos de las fiestas del Orgullo de Madrid (MADO 2026). En una jornada cargada de velocidad, fantasía y mucho glamour, Óscar ha logrado cruzar la meta en primer lugar, declarando entre risas: "Soy una vieja veterana ya".

Un clásico del Orgullo de Madrid: velocidad sobre plataformas

La calle Pelayo se transformó nuevamente en el escenario de esta singular competición que desafía el equilibrio y el sentido del humor. Bajo la inigualable presentación de Chumina Power, decenas de participantes se enfrentaron al reto de correr sobre plataformas de hasta 15 centímetros.

Varios participantes de la 27ª edición de la Carrera de Tacones / Carlos Luján / Europa Press

La carrera, lejos de ser una prueba convencional, incluyó desafíos que elevaron la espectacularidad del evento: en el puesto de avituallamiento, los corredores debieron recoger un bolso y un vestido para continuar la marcha, además de una parada obligatoria para retocar el maquillaje antes de encarar el sprint final.

Varias personas corren durante la celebración de la 27ª edición de la Carrera de Tacones / Carlos Luján / Europa Press

El público congregado en el corazón de Chueca no dejó de animar a los corredores, creando un ambiente de fiesta al aire libre donde las caídas y las remontadas imposibles formaron parte del espectáculo. Más que una competición, la Carrera de Tacones es un símbolo de la esencia del Orgullo en Madrid: una mezcla única de deporte, reivindicación, creatividad y humor que logra conectar con miles de espectadores cada año.

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Con este éxito, la 27ª edición reafirma el espíritu transgresor que convierte a esta cita en una de las imágenes más icónicas de la celebración LGTBIQ+ en la capital.