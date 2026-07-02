Boadilla del Monte, una ciudad que consolida su perfil residencial y empresarial en el oeste de Madrid

Situada en un entorno bien conectado con la capital y con otros polos del oeste madrileño, combina urbanizaciones, casco histórico, equipamientos públicos y espacios naturales, Boadilla del Monte es uno de los municipios más representativos del noroeste metropolitano de Madrid. Se trata de una localidad que ha crecido con rapidez sin perder su identidad residencial, verde y patrimonial cuya imagen se apoya en factores clave como una elevada calidad de vida, una población joven y cualificada, y un patrimonio encabezado por el Palacio del Infante don Luis, pieza clave de su memoria histórica y proyección cultural.

En el plano económico, Boadilla destaca por un nivel de renta elevado y por una estructura social con una fuerte presencia de profesionales cualificados. Este perfil favorece el consumo, sostiene un comercio de proximidad activo y atrae servicios vinculados a la educación, la salud, el ocio familiar y la restauración. En definitiva, el municipio ha sabido consolidarse como un espacio residencial de alto valor, con baja tasa de paro y capacidad para generar actividad alrededor de una población en crecimiento.

Una de sus principales fortalezas empresariales es la presencia de la Ciudad Grupo Santander, uno de los mayores campus corporativos de Europa y sede de servicios centrales de la entidad financiera. Este complejo ha dado a Boadilla una dimensión más allá de lo municipal ya que concentra empleo cualificado, gestión, innovación financiera, servicios profesionales y proyectos ligados a sostenibilidad. A ello se suma el Centro de Empresas Municipal, que apoya a pymes, autónomos y emprendedores mediante despachos, coworking, salas y espacios de formación.

El tejido empresarial de Boadilla del Monte continúa creciendo y refleja el perfil socioeconómico del municipio: predominan las actividades de servicios, comercio, hostelería, transporte, construcción y servicios profesionales, más que la industria tradicional. Según los datos del INE correspondientes a 2023 recogidos por medios locales, Boadilla contaba con 6.433 empresas, un 0,7% más que el año anterior; de ellas, el 69,8% pertenecían al sector servicios, el 21,4% a comercio, transporte y hostelería, el 6,3% a construcción y solo el 2,5% a industria.

En otro orden de cosas, la vivienda es uno de los principales retos de Boadilla del Monte. El atractivo residencial del municipio, su elevada calidad de vida, la presencia de zonas verdes y su cercanía a Madrid han mantenido una demanda muy alta, que se refleja en unos precios cada vez más tensionados. Para responder a esa presión, se están impulsando nuevas promociones de vivienda protegida y alquiler asequible. La principal actuación es la llegada del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, con 524 viviendas en Boadilla del Monte, cuya inscripción se abrió el 11 de mayo de 2026 y que da prioridad a personas empadronadas o que trabajan en la localidad. Además, el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, mantiene también numerosas convocatorias de vivienda protegida en alquiler.

El municipio destaca además por la disponibilidad de equipamientos deportivos, zonas verdes, actividades culturales y una amplia oferta educativa contribuye a que cada vez más personas elijan este municipio para vivir.

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En resumen, Boadilla del Monte tiene por delante grandes desafíos presentes y futuros como el crecimiento demográfico, el aumento de precios de la vivienda, proteger sus zonas verdes, reformar el talento local y diversificar su base económica para seguir construyendo un municipio robusto e innovador.